Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen “Efsanelerin Şarkılarıyla” adlı konser, dün akşam Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Mağusa Kent Orkestrası konserde Türk müziğinin unutulmaz isimleri Cem Karaca, Zülfü Livaneli ve Edip Akbayram’ın şarkılarını seslendirdi.

Orkestra şefliğini Oskay Hoca’nın üstlendiği konserde, solist olarak Ayşen Barışsal Çelebi, Ayşe Nur Aydın, Candan Doğu, Enver Ermetal, Kurultay Akbay, Mete Denizer ve Umut Albayrak sahne aldı. Gecede ayrıca, Otello Çok Sesli Korosu da performans sergiledi.

Halka açık ve ücretsiz olarak sunulan konserin sonunda, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sanatçılara çiçek takdim ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.