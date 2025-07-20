20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu saat 20.0’de başlayacak ancak kutlamalar 21.00’den itibaren kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yarın ( 20 Temmuz 2025), Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu düzenlenecek. Saat 20.00’de başlayacak resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Eşi Sibel Tatar, kutlamaları, program akışındaki yoğunluk nedeniyle Saat 21.00’den itibaren kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde ilk kez gerçekleşecek olan Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu’na tüm halkımız davetlidir.”