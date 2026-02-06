Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, kamuda sağlıkta tam mesai uygulamasının başladığını ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Sağlıkta örgütlü Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nı (Tıp-İş) eleştiren Dinçyürek, “Biz ‘gelin, sağlıkta tam mesaiye uyalım ve mesai içinde üretken olalım, hastalarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunalım’ diyoruz, onlar ‘grev’ diyor” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde sağlıkta yaşanan gelişmeler ışığında halkı aydınlatma ihtiyacı doğduğunu belirterek, “Biz sağlıkta tam mesaiye geçtik, uygulamaya başladık. Sağlık alanında örgütlü olan ve hekimlerin sendikası konumundaki Tıp-İş, sorunları dile getirme ve eylem koyarak tam mesaiye uymama yönünde sorunlar çıkarmaktadır” dedi.

-“Halkımızın daha iyi hizmet almasını istiyoruz”

Tam mesainin temel amacının halkın daha iyi ve etkin sağlık hizmeti alması olduğunu kaydeden Dinçyürek, sendikanın yaklaşımına ilişkin, “Biz tam mesai ile halkımızın, hastalarımızın daha iyi hizmet almasını, daha etkin hizmet almasını istiyoruz. Onlar, bize, ‘özlük hakları’ diyor. ‘Tamam, gelin özlük haklarınızla konuşalım’ diyoruz. Onlar grev koyuyor” ifadelerini kullandı.

-“En iyi sağlık hizmetini sunmak taahhüdümüzdür”

Hükümetin halka verdiği en önemli sözün nitelikli sağlık hizmeti olduğunun altını çizen Dinçyürek, bu hedef doğrultusunda kararlı adımlar attıklarını belirtti. Dinçyürek, “Bizim halkımıza verdiğimiz bir taahhüt var. En iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak. Bunun için kararlılıkla adım atıyoruz” dedi.

Sağlık alanında son dönemde yapılan yatırımlara da değinen Bakan Dinçyürek, altyapı ve üstyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü, milyonlarca euroluk tıbbi cihaz alındığını ve sadece iki buçuk yılda 819 sağlık çalışanının istihdam edildiğini açıkladı. Dinçyürek, “İki buçuk yıl önce Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde toplam çalışan hekim sayısından daha fazla hekimi kamu sağlığına istihdam ettik” dedi.

-“Yatırımların anlamı üretkenlikle olur”

Ancak tüm bu yatırımların hekimlerin mesaiye düzenli gelmemesi halinde anlamını yitireceğini kaydeden Bakan Dinçyürek, şöyle devam etti:

“Sağlıkta yaptığımız bu kadar yatırımlar, insan kaynakları, hastaneler, sağlık ocakları, cihazlar, hekim mesaiye düzenli gelmezse, üretken olmazsa hiçbir anlamı ifade etmemektedir. Biz ‘gelin, sağlıkta tam mesaiye uyalım ve mesai içinde üretken olalım, hastalarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunalım’ diyoruz, onlar ‘grev’ diyor.”

-“Halkımız müsterih olsun”

Açıklamasının sonunda kamuoyuna seslenen Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, kamuda sağlıkta tam mesai uygulamasının kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Kamuda, sağlıkta tam mesai uygulaması kararlılıkla devam edecektir. Halkımız müsterih olsun. Halkımızın bize bu konuda verdiği destekler için herkese teşekkür ederiz. Herkes müsterih olsun, kararlılıkla süreci yürüteceğiz. Biz, ‘hastalarımıza daha iyi hizmet’ diyoruz, onlar ‘grev’ diyor takdir kamuoyunundur.”