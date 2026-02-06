İncirli: “Muhtarlar toplumsal hizmetin en önemli unsuru”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli liderliğinde gerçekleşen görüşmede; muhtarların sorunları, bölgelerdeki sorunlar ve ülke gündemi gibi konu başlıkları ele alındı.

CTP’den verilen bilgiye göre, ziyarette, CTP Genel Başkanı İncirli’ye, milletvekilleri Ürün Solyalı, Fazilet Özdenefe, Ongun Talat, Asım Akansoy, Filiz Besim ve MYK üyesi Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul eşlik etti, Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz ve dernek üyeleri de hazır bulundu.

- İncirli: “Muhtarlarla iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz”

CTP Genel Başkanı İncirli, muhtarların toplumsal hizmetin temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, “Muhtarlarla sürekli, samimi ve sağlıklı bir iletişim içinde olmak, katılımcı ve etkili bir yönetimin vazgeçilmez unsurudur.” dedi.

İncirli, vatandaşın sesini yerinde duymak ve günlük sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla muhtarlarla iş birliğini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kardeşlik cephesi kurulduğunu hatırlatan İncirli, CTP’nin kapsayıcı ve kucaklayıcı bir politikayla ayrımcılık yapmadan eşitlik ilkesiyle ilerlediğini belirtti.

İncirli, ülke gündemindeki yolsuzluk iddialarına da işaret ederek, ülkenin temizlenmesi için "erken seçimin kaçınılmaz olduğunu" söyledi.

Muhtarlar Derneği ise yapılan çalışmalar hakkında ve bölge sorunlarıyla ilgili detaylı bilgi verdi, CTP yetkililerine kendileriyle sürekli iletişim içerisinde oldukları için teşekkür etti.

Muhtarlar Derneği, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye plaket takdim etti ve karşılıklı destek ve iş birliği mesajları verildi.