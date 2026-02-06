Tatlısu-Geçitkale ana yolu ile Gaziveren’de meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı, alkollü bir sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Remziye Yıldız (K-46), yönetimindeki UD 167 plakalı araçla Tatlısu'dan Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu virajlar mevkiinde yoldan çıktı, yaklaşık iki metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Remziye Yıldız ve araçta yolcu olarak bulunan Gülay Dandil, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Gaziveren’de, dün meydana gelen trafik kazasında ise, 145 miligram alkollü olan Yılmaz Avlık (E-45), yönetimindeki EG 051 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak, elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturmada, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kaza yapan EG 051 plakalı araç sürücüsü, tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.