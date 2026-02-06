Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), sağlıkta tam gün uygulamasını "gecikmiş ama doğru bir karar" olarak değerlendirdi.

Birlik, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in ve Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta tam gün mesainin hayata geçirilmesine yönelik ortaya koyduğu iradenin ve aldığı kararların arkasında olduklarını açıkladı.

KTSÇHB tarafından yapılan açıklamada, KKTC’de sağlıkta tam gün (tam zamanlı mesai) uygulamasının yarım asrı aşkın bir süredir yasalarda yer almasına rağmen çeşitli çevreler tarafından bilinçli biçimde uygulanmayan bir düzenlemenin nihayet hayata geçirilmesi anlamına geldiği kaydedildi.

Tam gün mesaiye geçilmiş olmasına rağmen, Kamu Hekimleri Sendikası Tıp-İş’in grev ve eylem senaryolarını devreye soktukları belirtilen açıklamada, "kamudaki yapısal eksikliklerin sürekli gündemde tutulup süreci bilinçli biçimde yavaşlatmanın halkın sağlık hizmetlerine erişimini doğrudan engelleyen bir tutuma dönüştüğü ve bu yaklaşımın ne hekimlik etiğiyle ne de kamusal sorumlulukla bağdaşmadığı" belirtildi.

Kamudaki eksikliklerin yeni olmadığı belirtilen açıklamada, “Yıllardır bilinmektedir. Buna rağmen bu eksikliklerin tam gün mesainin uygulanmasına gerekçe yapılması, gerçekte bir çözüm arayışı değil, mevcut ayrıcalıkların korunmasına yönelik açık bir ayak sürümedir. Sağlık hizmeti, sendikal ya da bireysel çıkarların aracı haline getirilemez.” ifadesi kullanıldı.

Tam gün mesainin kamuda disiplin, eşitlik ve erişilebilirlik getireceği vurgulanarak, kamunun asli görevi olan halk sağlığını önceleyen bu düzenlemenin, eylemlerle ve fiili engellemelerle "sabote edilmesinin kabul edilemez" olduğu ve sağlık hizmetlerinin aksamasının sorumluluğunun bu iradeye karşı direnenlerin omuzlarında olduğu belirtildi.

Birliğin, 2017’de açtığı dava sonucunda kamu hekimlerine ikinci iş yasağı getiren Mandamus kararının halen yürürlükte olduğu hatırlatılarak, kararın bugüne kadar uygulanmadığı ve raflarda bekletildiği savunularak, tam gün mesainin gerçek ve sürdürülebilir biçimde hayata geçebilmesi için bu hukuki yükümlülüğün daha fazla ertelenmeden uygulanmasının zorunlu olduğu aktarıldı.

Tam gün mesainin gerçek anlamda uygulanabilmesi için Mandamus kararının gereğinin yerine getirilmesi yönünde atılacak her somut adımı desteklediğini de açıklayan birlik, bu sürecin yarım bırakılmasına, sulandırılmasına ya da fiilen boşa düşürülmesine karşı duracaklarını da vurguladı.