Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), fiber optik altyapı projesindeki eksikliklerin giderilmemesi durumunda KKTC'nin teknik olarak dışa bağımlı hale geleceği uyarısında bulundu.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, KKTC’de hayata geçirilmesi planlanan fiber optik altyapı projesinin, ülkenin dijital geleceği açısından "tarihi bir adım" olduğu ancak bu büyüklükte ve stratejik öneme sahip bir altyapı çalışmasının yalnızca “onay ile geçiştirilmesinin", kamu yararı açısından ciddi riskler barındırdığı ifade edildi.

Fiber altyapının, yollar, limanlar ve enerji şebekeleri kadar kritik bir kamu varlığı olduğu vurgulanan açıklamada, “Bugün alınacak kararlar önümüzdeki en az 20-30 yılı doğrudan etkileyecektir” denildi.

Mevcut protokol taslağında altyapının mülkiyetinin kime ait olacağı, diğer internet servis sağlayıcılarının eşit erişim hakkı, KKTC vatandaşlarının internet verilerinin nerede işlendiği, ada içi internet trafiği akışının nasıl olacağı, yerel mühendislerin projede ne ölçüde yer alacağı, hizmet kalitesi ve arıza sürelerine ilişkin bağlayıcı şartlar gibi hayati konuların net şekilde tanımlanmadığı kaydedilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

“Bu eksiklikler giderilmediği takdirde tek bir firma altyapıyı kontrol eder hale fiyatlar denetlenemez noktaya gelebilir, vatandaşın verisi ülke dışında analiz edilebilir, yerel mühendislik kapasitesi gelişmeden kalır. Bunun sonucunda KKTC teknik olarak dışa bağımlı hale gelir.”

-“Altyapı devlet mülkiyetinde olmalı”

Açıklamada, “Bizler fiber yatırımlarına karşı değiliz. Aksine, güçlü bir fiber altyapının KKTC için vazgeçilmez olduğunu savunuyoruz. Ancak bu altyapı devlet mülkiyetinde olmalı, tüm operatörlere eşit şekilde açılmalı, ada içi trafik ada içinde kalmalı, yerel mühendisler aktif rol almalı, hizmet kalitesi yasal güvence altına alınmalı, siber güvenlik ve veri egemenliği açıkça korunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Bu projenin yalnızca bir internet projesi olmadığı, eğitimden sağlığa, ekonomiden güvenliğe kadar her alanı etkileyecek bir “ulusal dijital altyapı” meselesi olduğu kaydedilen açıklamada, milletvekilleri, ilgili kurumlar ve kamuoyu, protokolün teknik ve hukuki açıdan güçlendirilmesi, devlet menfaatini koruyacak maddelerin eklenmesi için sorumluluk almaya davet edildi.

Açıklamada, “Bugün doğru karar verilirse, KKTC dijital çağda söz sahibi olur. Bugün eksik karar verilirse, gelecek nesiller bunun bedelini öder” denildi.