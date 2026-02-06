6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin üçüncü yılında, Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden KKTC’nin “Şampiyon Melekleri", aileleri ve sevenleri tarafından gökyüzüne bırakılan beyaz balonlarla anıldı.

6 Şubat Şampiyon Melekleri anma programı çerçevesinde, beyaz balonlar “Adalet ile Sonsuz Sevgi” mesajıyla Şampiyon Melekler’in kabirleri başından gökyüzüne bırakıldı.

Gazimağusa Kabristanlığındaki anma etkinliğine, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakan, milletvekilleri ve belediye başkanları da katılarak, ailelere destek verdi, kabirlere çiçek bıraktı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Şampiyon Melekler için ilk önce dua okundu. Ardından balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı, Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya, burada yaptığı kısa konuşmada, “Söylenecek söz yok. Şampiyon Melekler sizi çok seviyoruz. Beyaz balonları adalet ve sevgi yolunda şampiyonlarımız için bırakıyoruz." dedi.

Gazimağusa’nın yanında Şampiyon Melekler’in kabirleri bulunan Yeniboğaziçi, Vadili, Dörtyol ve Ulukışla mezarlıklarında da aileler Şampiyon Melekleri eş zamanlı olarak andı.

Şampiyon Melekler için saat 15:30’da da Polatpaşa Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak.