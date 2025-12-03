3 Aralık Dünya Engelliler Günü… Tabipler Birliği: “Sağlık sistemimiz engelleri aşmalıdır”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmanın devlet olarak üstlendikleri temel bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Amacımız, herkes için erişilebilir bir yaşam alanı oluşturmak; eğitimden sosyal hayata, üretimden kamu hizmetlerine kadar her alanda fırsat eşitliğini güçlendirmektir” dedi.

Bakan Çavuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş, mesajında, “Engellerin, fiziksel koşullardan önce zihinlerde başlamadığını biliyor; bu nedenle hizmetlerin daha kapsayıcı olması, altyapıların iyileştirilmesi ve farkındalık bilincinin toplumun her kesiminde yerleşmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadesini kullandı.

“Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak; bir lütuf değil, devlet ve toplum olarak üstlendiğimiz temel bir sorumluluktur” diyen Çavuş, daha adil ve erişilebilir bir toplum için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.