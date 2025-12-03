Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmanın devlet olarak üstlendikleri temel bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Amacımız, herkes için erişilebilir bir yaşam alanı oluşturmak; eğitimden sosyal hayata, üretimden kamu hizmetlerine kadar her alanda fırsat eşitliğini güçlendirmektir” dedi.

Bakan Çavuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş, mesajında, “Engellerin, fiziksel koşullardan önce zihinlerde başlamadığını biliyor; bu nedenle hizmetlerin daha kapsayıcı olması, altyapıların iyileştirilmesi ve farkındalık bilincinin toplumun her kesiminde yerleşmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadesini kullandı.

“Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak; bir lütuf değil, devlet ve toplum olarak üstlendiğimiz temel bir sorumluluktur” diyen Çavuş, daha adil ve erişilebilir bir toplum için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.