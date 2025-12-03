ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

1. 02.12.2025 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bafra’da sakin Oluş ALACAN (E-53)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp ve damar rahatsızlığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 01.12.2025 tarihinde, Çamlıbel’de Laden Sokak üzerinde, yönetimindeki kamyonet araç ile seyir halinde olduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Akdeniz’de sakin Bostan KIRAR (E-59)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

02.12.2025 tarihinde Mevlevi’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Batı Kalkanı Operasyonu” kapsamında, E.K.(E-38)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik Dedektör Köpeği Pamir ile birlikte yapılan aramada, Pamir’in tepki yerde toplam 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU (GELİŞME)

30.09.2025 tarihinde, Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Tutsak Olma Operasyonu” kapsamında, E.K.(E-27)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 700 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 250 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve 4 adet hassas terazi ele geçirilmiş ve bahse konu şahıs ile M.G.(E-31) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.K.(E-33) de tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TAŞIMA VE TASARRUFU

02.12.2025 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan yolcu B.K. (E-32)’nin eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda 9 mm çapında toplam 9 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.G.(E-28), M.C.(E-33) ve S.Ç.(E-26) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.











SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Mayıs 2025 ayı içerisinde, İskele’de, O.K.(E-54)’nin, gerçekte kendisine ait işyeri olmadığı halde, işyeri sahibi olduğunu ve kendi işyerinde çalışma izni çıkaracağı yönünde iki ayrı şahsa yalan beyanda bulunup, konu şahıslardan sahtekarlıkla toplam 1.100 ABD Doları para temin ettiği tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, O.K. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Kasım 2025 ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan İ.E.A.(E-26)’nın, müşterilerin almış olduğu ürünler karşılığında yaptığı satışları kasadan iptal ederek, müşterilerden temin ettiği toplam 5.267,50 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, İ.E.A. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

02.12.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

02.12.2025 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Mustafa KOLUKISA (E-57), İskele’de açılacak olan bir banka için kendisinin yaptığı çelik kasa kapısını banka içerisine kaydırarak taşıdığı sırada, dengesini kaybederek kapının üzerine düşmesi sonucu yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sağ ayak bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

02.12.2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, Gültekin KURTDERELİ (E-75) yönetimindeki KP 650 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun sağında yaya olarak yürüyen ve yola giriş yapan Güldane SOYLAR (K-55)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Güldane SOYLAR, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde omurga kırığı teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.