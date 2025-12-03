Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla bu sabah Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman ve eşini, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve dernek üyeleri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nün kutlanmak için değil, farkındalığı daha da artırmak için var olan bir gün olduğunu vurgulayarak, “En büyük engel farkında olmamaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Burası benim ailem sayılır. Bu ziyaretin sadece bugüne özel bir ziyaret olarak düşünülmesini istemem. Farkındalığı daha da artırmaya yönelik faaliyetleri önümüzdeki beş yıl içerisinde hep birlikte gerçekleştirmeyi umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği eski başkanı Mustafa Çelik’i andığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erhürman, dernek yönetiminin kendisini ve eşini ağırladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, 2018-2019 döneminde kurulan Koordinasyon Kurulu girişiminin daha üst boyutta Cumhurbaşkanlığı’nda koordinasyonu sağlayarak sorunları gidermek için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Devletin tüm alanlarının koordineli çalışmasının engelli bireylerin gereksinimlerinin karşılanması ve sorunların giderilmesi bakımından önemine işaret eden Erhürman, sorunların daha hızlı giderilmesi için hep birlikte adımlar atacaklarını, sorunları yaşayanların ilk ulaştığı yer olarak derneğin örgütlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

-Kibrit

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de konuşmasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Erhürman’a teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın insan sevgisini ve samimiyetini bilmenin kendilerini umutlandırdığını söyleyen Kibrit, engelli bireylerin mücadelesinin toplum içerisinde eşit bireyler olarak yer alabilmeleri için yıllardır devam ettiğini, haklarından tam ve eşit bir şekilde faydalanabilmeleri için mücadele verdiklerini, yürüyecek daha çok yol bulunduğunu kaydetti.

Günay Kibrit, Cumhurbaşkanı’na derneğin yürüttüğü faaliyetler ve halka yönelik verdiği hizmetlerle ilgili bilgi paylaştı.