Mevlevi’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen “Batı Kalkanı Operasyonu” kapsamında yapılan aramada E.K.’nin (E-38) evinde iki kilo ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ile üç adet hassas terazi bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, E.K. tutuklandı.

-Gönyeli’de uyuşturucu nedeniyle tutuklananların sayısı üçe çıktı

Öte yandan, Gönyeli’de 30 Eylül’de E.K.’nin (E-27) evinde yapılan aramada bulunan 2 kilo 700 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 250 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu ve 4 adet hassas teraziyle ilgili olayda tutuklu sayısı üçe çıktı.

Olayla ilgili tutuklanan E.K. ve M.G.'nin(E-31) yanı sıra yapılan ileri soruşturmada, olayla ilgili olduğu tespit edilen H.K. de (E-33) tutuklandı.