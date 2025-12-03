(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde, Tasarrufu suçlarında tutuklanan zanlı Barışcan Deliceırmak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Buğra Ulu olayla ilgili bulguları aktardı. Altun, huzurda bulunan zanlı Barışcan Deliceırmak’ın 29 Kasım 2025 tarihinde 10.30-10.40 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünden görevli bir polis ekibi tarafından Yenikent-Gönyeli adresinde ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Narkotik Dedektör Köpeği Koko ile birlikte, zanlının kalmakta olduğu ikametgahta tekrar yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 19 adet hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi de bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.