Din İşleri Başkanı Hakan Moral, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik her adımın toplumun merhamet ve dayanışma anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Moral,yaratılışı ne olursa olsun her bireyin saygın ve onurlu bir varlık olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin sabırları, azimleri ve topluma kattıkları değerle herkese örnek olduğunu kaydeden Moral, onların hayatını kolaylaştırmanın, her alanda yanlarında olmanın ve fırsat eşitliği sağlamanın hem insani bir sorumluluk hem de dini bir vazife olduğuna dikkat çekti.

Hz. Muhammed’in engelleri değil insanı merkeze alan bir toplum inşa ettiğini hatırlatan ve Din İşleri Başkanlığı olarak tüm dini mekân ve hizmetlerde engelsiz erişim için çalışmaların sürdüğünü belirten Moral, “Her bir kardeşimizin manevi dünyasına ulaşmaya ve onları toplumsal hayatta daha görünür kılmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm engelli bireylere ve ailelerine sağlık, huzur ve kolaylıklar dileyen Moral, günün daha kapsayıcı, adil ve duyarlı bir toplum inşasına vesile olmasını temenni etti.