"Telsim Freezone 12. Liselerarası Müzik Yarışması" ile ilgili iş birliği protokolü Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim arasında imzalandı.

Protokole Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz imza koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai de hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, imza töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, Telsim’in ilk günden itibaren sosyal sorumluluk projelerinde özveriyle yer aldığını belirterek, Freezone etkinliğinin, yıllar içerisinde gençler tarafından ilgiyle beklenen bir gün haline geldiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Freezone’un en değerli yönünün çocukların yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sunması olduğuna işaret ederek, “Yarışmada kimin dereceye girdiğinden ziyade, çok sayıda öğrencimizin ve öğretmenimizin bu yarışmaya hazırlanıyor olması bizim için temel hedefti. Bu hedef, çocuklarımızı hayata hazırlarken onların özel yeteneklerini de ortaya çıkarmayı amaçlıyor” dedi.

Telsim’in sağladığı sponsorluk desteğinin etkinliğin başarıyla gerçekleştirilmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Çavuşoğlu, katılımcı sayısının her yıl arttığına da dikkati çekti.

Telsim yetkililerine teşekkür eden Çavuşoğlu, Telsim Freezone 12. Liselerarası Müzik Yarışması’nın öğrenciler ve ülke adına hayırlı olmasını diledi.

-Tüz, yarışma her yıl yeni rekorlara ve başarı hikâyelerine sahne oluyor

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın 12’ncisinin, bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenleniyor olmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirtti. Tüz, yarışmanın her geçen yıl yeni rekorlara ve başarı hikâyelerine sahne olduğunu söyleyerek, gençlerin kendi ışıklarına ve hayallerine ortak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugüne kadar bin 500 öğrencinin sahnede yer aldığını hatırlatan Tüz, “Gençlerin sanatla güçlenmesini, özgüven kazanmalarını ve toplumun yaratıcı bireyleri olarak yetişmelerini önemsiyoruz.” dedi.