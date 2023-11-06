Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Devletin kasasında para bolluğu varmış...

Tamı tamına 1 milyar 374 milyon Türk lirası!

Genel kanı bu paranın 13’ncü maaşlar için kullanılacağı yönünde...

Fena da para değil yani!

Bütçenin yüzde 80’ninden fazlasının kamu maaşlarına gittiğinin en güzel örneğidir bu...

Para çok ama maaşlar için kullanılacak!

Hükümet bu yılı da rahat geçirecek...

Hatta maaş ödemek artık bizde icraat kabul edildiği için, hatta övünç kaynağı haline geldiği için yönetenlerin zihniyetinin de ne hallere geldiğini rahatça görebiliyoruz!

Özel sektör debelene dursun...

Derdimiz imanımız maaşları ödemek!

...

Okullar patır patır dökülüyor...

Kahramanmaraş depreminin üzerinden 9 ay geçti ama tembellik ve basiretsizlik huy haline geldiği için 9 ay geçti ama okullar için bir önlem alınmadığı da gözler önüne serildi!

Sendikalar çok da haklı olarak hükümetin beceriksizliğine eylemlerle cevap veriyor...

Hatta sürekli olarak da Bakan Çavuşoğlu’na istifa çağrısında bulunuyorlar!

Günah keçisi yaptılar bakanı...

Yahu adam niye istifa etsin ki!

Tek suçlu o mu sanki...

Baksanıza maliyenin kasası para dolu!

Bir de deprem fonunda biriken 400 Milyon TL’den fazla para var...

Ama o da kasada yatıyor!

Nereye kullanılacağı bile belli değil...

Bakan Çavuşoğlu ciddi ve disiplinli bir şahsiyettir!

Muhakkak ki okulların tamiri için nelere ihtiyacı olduğunu hükümete bildiriyordur...

Parayı kasada tutmak da neyin nesi!

...

Daha önceleri de defalarca yazdık...

Eğitim ve sağlık gibi çok önemli konular sadece bakanlıkların omuzlarına yüklenemez!

Her ikisi de bakanlı değil devlet politikaları ile yönetilir...

Bakan talep eder, hükümet yaratır bulur!

Sahi bakan Çavuşoğlu istifa etse ne olacak?

Yerine yeni bakan atanacak...

Onu da kendi başına yalnız bırakırsan o da istifa edip gidecek!

Sonra yine yenisi gelecek...

Bakan olmayan, olamayanlara gün doğacak!

Sistem çürümüş kokuşmuş bir kere...

...

Devlet politikası derken...

Türkiye’de Kıbrıs Türkünü ve kültürünü başarıyla temsil eden Tanya Kilitkayalı kızımıza, Demet Akalın adlı sunucu bozuntusu, şivesi nedeniyle alay etmiş!

Bu konu sürekli tekrarlanıyor...

Bunların hepsi de kişilik bozukluğu olan sözle ünlü insanlar!

Kamuoyu kızımıza destek oldu ve sunucu bozuntusunun cevabını verdi şükürler olsun...

Eee, peki burada devlet nerede!

Tanya’yı arayıp da destek olan tek bir devlet erkanı var mı?

Şivesi nedeniyle dalga geçmek de neyin nesi?

Bırakın Tanya’ya destek olmayı, devlet bu kızına sahip çıkmak adına bir protesto mektubuyla sunucu bozuntusuna iki kelimelik bir kınama yazısı gönderemiyor mu?

Kültür Bakanı da olan Fikri Ataoğlu,Tanya kızımız için bir destek açıklaması yaptı ama...

Kendisinden bir de protesto paylaşımı yapmasını beklerdik!

Kıbrıs Türk gencine biz sahip çıkmayacağız da kim çıkacak Allah aşkına...

...

Devlette çok para varmış ya...

Salgın döneminde Kolan Hastanesi’ni pandemi hastanesi olarak kiralayan Sağlık Bakanlığı çok değil,1milyon 500 Bin TL’yi hala ödememiş!

Şimdi hastane avukatları dava dosyaladılar...

Kesinlik de parayı faiziyle birlikte alacaklar ki bu da haklarıdır!

Nerede yine devlet ciddiyeti...

Kasada milyarlar var ama küçük bile ödemeyen, ödeyemeyen ülke maliyesi!

Rezillikten baka bir şey değil...

Devletin ağırlı bu kadar ayaklar altına alınamaz!

Sorumlu da bakanlık değil devletin ta kendisidir...

Umarız hatadan erken dönerler ve yine bizi elaleme rezil rüsva etmezler!

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, ihalesiz alımların hepsi de şaibeli olduğu için bu sektörde kurulan çetelere dikkat edip yakından takip etmeniz gerekiyor. Umarız bu konuda üzerinizde bir baskı unsuru olmaz ahlaksız teklifleri geri çevirir hatta bunları kamuoyuna deşifre edersiniz...

...

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, sizin de çok yakınınız olan bir şahsın sahip olduğu öğrenci servislerin öğrencilerin ayakta kalmaları bazı vatandaşların dikkatini çekmiş olmalı ki bu konuda şikayetler gelmeye başladı. Allah korusun bir kaza bela olursa bunun vebali de ağır olur, kendilerini uyarmanız isteniyor...

...

Sayın Ersin TATAR, Kazakistan’da yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanları zirvesinde davet almamanız kafalarda çeşitli soruları da beraberinde getirdi.

Danışmanlar ordusuna bir görev verin bakalım perde gerisinde neler yaşanıyormuş bu konuda...

...

Sayın Erhan ARIKLI, bakanlığınıza bağlı Telekomünikasyon Dairesin’de yer altında bulunan milyonluk malzemelerin akıbetini öğrenmek istiyorsanız eğer özellikle şimdi emekli olan çalışanları mercek altına almanız gerekiyor,yıllar önce çok uyardık ama belli ki çok kaale alınmamış...

...

Sayın Serdar KİRACIOĞLU, müdürü olduğunuz İskan Dairesinde alınan bazı kararlar nedeniyle önümüzdeki günlerde sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz. Özellikle bazı partilileriniz size diş bileniyorlar haberiniz olsun istedik...

...

Sayın Fikri ATAOĞLU, Tanya Kilitkayalı genç kızımızın şivesiyle dalga geçildiği için bir paylaşım yapmanız iyi oldu ama dalga geçen sunucu bozuntusuna da şiddetli bir protestoda bulunmanız çok daha iyi olacaktı değil mi?

...

Sayın Mehmet HARMANCI, LTB’nin Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile birleşmesinin zaruri olduğu yönündeki açıklamanız ile bir daha aday olmayacağınız algısı oluştu. Bundan böyle TDP Genel Başkanı olarak siyasete devam edeceğiniz de kesinleşmiş oldu, hayırlara vesile olsun...

...

Sayın Ahmet SAVAŞAN, okullardaki sıvaların düşmesi sizin dediğiniz gibi çok da küçümsenecek bir olay değildir. Bu konuda biraz empati yapıp kendi çocuklarımızın o okullarda eğitim gördüğünü düşünürsek biz çocuklarımızı o okullara gönderir miyiz?

...

Sayın Gülşah Sanver MANAVOĞLU, anlaşılan o ki sesiniz çok da mikrofonik değil. Sevenleriniz şarkı değil de bir de şiir okumayı denemenizi teklif ediyorlar. Hele bir de güfteyi siz yazarsanız kim bilir duygularınızdan neler çıkar artık, onu da bilemeyiz...

...

Sayın Umut ÖZKALELİ, belli kibir gazeteci arkadaşa bu sıralar fena halde takmışsınız. Bari kim bu meslektaş açıklayın ki biz de bilelim ki varsayımlar üzerine düşünüp kafamızı yormayalım, değil mi ama?

...