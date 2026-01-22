Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Toplu taşıma projesi bazılarının keyfini kaçırıyor” diyerek, proje üzerinden kamuoyu ve siyaset üzerinde baskı oluşturulduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ulaştırma projeleri, toplu taşıma reformu, özelleştirme tartışmaları ve Kıbrıs sorunu başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Arıklı, özelleştirme ve yatırım modellerine yönelik tepkilerin ülke ekonomisine zarar verdiğini ifade etti.

- Dağ yolunda altyapı çalışmaları başladı

BRT ekranlarında yayımlanan Manşet+ programında Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtlayan Bakan Arıklı, Girne dağ yolu olarak bilinen Değirmenlik–Çatalköy yolunda altyapı çalışmalarının başladığını belirterek, çalışmaların 3 ile 5 ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Karayolu ağının geliştirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Arıklı, Sadrazamköy yolu ile Geçitköy–Çamlıbel yolu güzergâhlarında da çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Dipkarpaz–Manastır yolunun şubat ayında açılacağını açıklayan Arıklı, İskele Çayırova yolunda ise istimlak sorunu ve mahkeme ara emri bulunduğunu, yolun yeniden kazılıp döküleceğini ve İskele Belediyesi ile iş birliği yapılacağını ifade etti.

- Toplu Taşıma Master Planı ve rant eleştirisi

KKTC Toplu Taşıma Master Planı’nın belediyelere sunulduğunu belirten Arıklı, belediyelerin projedeki rollerini bildirmesinin beklendiğini söyledi. "Mevcut sistemde ciddi bir rant düzeni bulunduğunu" söyleyen Arıklı, toplu taşıma sistemi değiştiği takdirde bu rantın kaybedileceği endişesiyle kamuoyu ve siyaset üzerinde baskı oluşturulduğunu dile getirdi.

Toplu taşıma yapan araç filosunun durumuna da değinen Arıklı, araçların yüzde 60’ının 30 yaşın üzerinde olduğunu ancak yüzde 5’inin detaylı bir muayeneden geçebileceğini söyledi. Arıklı, bu hizmeti sağlayacak araç muayene istasyonlarının modernleştirilmesine dahi direnç gösterildiğini kaydetti.

Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’ta çok detaylı muayene yapıldığını, KKTC’de ise muayenelerin büyük ölçüde gözleme dayalı gerçekleştirildiğini belirten Arıklı, yaklaşık 5 milyon dolarlık bir projeyle sistemin modernize edilebileceğini, yap-işlet-devret modeli önerdiğini ancak sürecin tıkandığını anlattı.

- Elektrikli araç ve kredi modeli

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, kooperatifleşme ve şirketleşmenin tamamlanmasının ardından elektrikli araçlar için Kalkınma Bankası üzerinden uzun vadeli kredi sağlanmasının gündeme geldiğini aktardı.

Projenin hayata geçmesi halinde herkesin kazanacağını ifade eden Arıklı, başlangıçta isteksiz olan sektör temsilcilerinin Düzce’de yapılan inceleme sonrası sistemin işleyişini yerinde gördükten sonra görüşlerinin tamamen değiştiğini söyledi.

- “ T&T şirketi ocak ayında Maliye’ye yaklaşık 1 milyar TL katkı sağladı"

Avrupa’da bu tür yatırımların özel sektör eliyle yapıldığına dikkat çeken Arıklı, KKTC’de özelleştirmeye karşı ciddi bir “antipati” bulunduğunu ifade etti.

Ercan Havalimanı örneğini veren Arıklı, T&T şirketinin sadece ocak ayında Maliye’ye yaklaşık 1 milyar TL katkı sağladığını, 2009 yılında 10 milyon dolar zarar eden havalimanının bugün kârlı bir yapıya ulaştığını belirtti.

Girne Limanı’nın da bir an önce elden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Arıklı, iki limanın özelleştirme kapsamında olması nedeniyle yatırım yapılmadığını, mendireğin yıkılması halinde limanın 3-5 ay kapanmasının ekonomi için büyük bir felaket olacağını söyledi. Arıklı, Türkiye’den bu konuda birçok rapor geldiğini ancak özelleştirmeye sürekli karşı çıkıldığını dile getirdi.