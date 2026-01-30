Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP İş) Olağan Genel Kurulu, 30 Ocak 2026 tarihinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapıldı.
Olağan Genel Kurulun açılışını Başkan Dr. Özlem Gürkut yaptı. Divan başkanlığını Dr. Ozan Razı, divan sekreterliklerini Dr. Okan Erdemsiz ve Dr. Zekiye Akbey üstlendi.
Genel Kurul’un açılışında Dr. Özlem Gürkut, geçtiğimiz 2 yıllık görev süreleri boyunca gerçekleştirilen faaliyetleri, yaşanan gelişmeleri, kamu sağlık hizmetlerinin durumunu ve sendikal mücadeledeki gelişmeleri anlattı. Ardından faaliyet raporu ve mali rapor sunuldu ve aklandı.
Yapılan seçim sonucunda yeni dönem için başkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:
BAŞKAN
Dr. Özlem Gürkut
YÖNETİM KURULU
- Dr. Buse Çağın
- Dr. Elşen Mülazimoğlu
- Dr. Burak Akdöner
- Dr. Yakup Yıldırım
- Dr. Salih Hakan Nuraç
- Dr. Hüseyin Sennaroğlu
- Dr. Özlem Erdoğmuş
- Dr. Hüseyin Helvacı
- Dr. Şilem Hacıberber
YEDEK ÜYELER
- Dr. Barış Sever
- Dr. Hüseyin Gültekin
DİSİPLİN KURULU
- Dr. Ahmet Varış
- Dr. Ergün Ökçün
- Dr. Sadrettin Tuğcu
DENETLEME KURULU
- Dr. Burak Kavuklu
- Dr. Sinem Şiğıt İkiz
Tüzük gereği yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirecek.