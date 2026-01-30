Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP İş) Olağan Genel Kurulu, 30 Ocak 2026 tarihinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapıldı.

Olağan Genel Kurulun açılışını Başkan Dr. Özlem Gürkut yaptı. Divan başkanlığını Dr. Ozan Razı, divan sekreterliklerini Dr. Okan Erdemsiz ve Dr. Zekiye Akbey üstlendi.

Genel Kurul’un açılışında Dr. Özlem Gürkut, geçtiğimiz 2 yıllık görev süreleri boyunca gerçekleştirilen faaliyetleri, yaşanan gelişmeleri, kamu sağlık hizmetlerinin durumunu ve sendikal mücadeledeki gelişmeleri anlattı. Ardından faaliyet raporu ve mali rapor sunuldu ve aklandı.

Yapılan seçim sonucunda yeni dönem için başkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:

BAŞKAN

Dr. Özlem Gürkut

YÖNETİM KURULU

Dr. Buse Çağın

Dr. Elşen Mülazimoğlu

Dr. Burak Akdöner

Dr. Yakup Yıldırım

Dr. Salih Hakan Nuraç

Dr. Hüseyin Sennaroğlu

Dr. Özlem Erdoğmuş

Dr. Hüseyin Helvacı

Dr. Şilem Hacıberber

YEDEK ÜYELER

Dr. Barış Sever

Dr. Hüseyin Gültekin

DİSİPLİN KURULU

Dr. Ahmet Varış

Dr. Ergün Ökçün

Dr. Sadrettin Tuğcu

DENETLEME KURULU

Dr. Burak Kavuklu

Dr. Sinem Şiğıt İkiz

Tüzük gereği yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirecek.