18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bugün Güzelyurt’ta tören düzenlendi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törende saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

KTBK 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Veli Biçer ve Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fadime Kural günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak, Çanakkale Zaferinin vatanını canı pahasına savunan bir milletin destanı olduğunu vurguladı.

Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Mikail Kırış “Bir Yolcuya” adlı şiiri okudu. Tören konuşmaların ardından sona erdi.