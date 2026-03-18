Din İşleri Başkanı Hakan Moral, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde mesaj yayımladı.

Moral, “Çanakkale, sadece geçmişin muazzez bir hatırası değil, milletçe kenetlendiğinde bütün zorlukların üstesinden nasıl gelineceğinin de açık bir göstergesidir” dedi.

111’inci yıl dönümü olan Çanakkale Zaferi’nin tarihin akışını değiştiren büyük ve anlamlı bir muharebe olduğunu kaydeden Moral, bıraktıkları miras, verdikleri mücadele için başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’nin ve İstiklal mücadelesinin kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ettiğini ifade etti. Geçmişten bugüne dini, vatanı, milleti, istiklali ve istikbali için canlarını feda edenlere rahmet de dileyen Din İşleri Başkanı Hakan Moral, vatanının güvenliği, milletin huzuru, bölgenin barış ve selameti için görev yapanlara başarı diledi.