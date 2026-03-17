(Kamalı Haber) - Yakındoğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan drift pisti içerisinde, 15 Mart 2026 Pazar günü saat 18:00 sıralarında spor sahalarında görmek istemediğimiz şiddet olayı ile ilgili olarak Hollanda’dan ülkemize gelen misafir sporcular Rone Zwanenburg ve Seger Zwanenburg’a yarış esnasında kaza yapmasına neden oldukları gerekçesi ile darp eden İbrahim Yücebaş ve Murat Kapacak hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu açıklama yaptı.

KKTOK Disiplin Kurulu Başkanı Av. Selin Reis imzası taşıyan açıklamada, KKTOK Yönetim Kurulu tarafından 16 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, drift yarışı esnasında yaşanan üzücü olayın Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini ve Disiplin Kurulu tarafından verilecek karara kadar lisanslı sporcu olan İbrahim Yücebaş’ın lisansının geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Reis açıklamanın devamında “Disiplin Kurulumuz nezdinde soruşturma 17 Mart 2026 tarihi itibarıyla başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma neticesinde alınacak karar, ilgili taraflarla birlikte siz değerli basın mensuplarıyla da paylaşılacaktır” dendi.