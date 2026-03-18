18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü sebebiyle bugün Tekke Bahçesi Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Çelenklerin şehitliğe sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu’nun, Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladığı törende, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Talu ve 1'inci Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Ahmet Cin günün anlam ve önemini belirten konuşmaları yaptı.

-Şehitlik Özel Defteri

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz;

1915 yılında kazanılan Çanakkale Savaşı'nın 111. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 18 Mart, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin simgesidir.

Şehitlerimiz bu toprakları bizlere emanet ederken en değerli varlıkları olan canlarını feda etmiş, milletimizin onurunu ve bağımsızlığını sonsuza kadar yaşatmışlardır. Onların gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık, bizlere birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır.

Bizlere düşen en büyük görev; şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, vatanımızı korumak ve onların aziz hatırasını yaşatmaktır.

Bu anlamlı günde başta, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anarken, tarih boyunca ordusuna her zaman destek veren aziz Türk milletine ve mücahit Kıbrıs Türk halkına şükranlarımı sunarım.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

-Talu

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Talu, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü ve şehitleri anarak, Çanakkale’nin, dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

“Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesinin yakıldığı yerdir.” diyen Talu, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki kahramanlık ve fedakarlıkları hatırlattı. Talu, Çanakkale Zaferi’nin, milletin kendine güvenini artırdığı, bağımsızlığa olan inancını pekiştirdiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açtığını vurguladı.

Çanakkale'nin, maneviyatın maddiyatı yendiği, işgalci devletlerin saldırılarına karşı Türk askerinin destan yazdığı ve insanlık dersi verdiği kutsal bir toprak olduğunu kaydeden Talu, "Çanakkale geçilmez." gerçeği ile şehitlerin emaneti vatan topraklarının sonsuza dek korunacağını taahhüt etti.

-Cin

1'inci Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Ahmet Cin ise, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve şehitleri rahmetle anarak, Çanakkale Zaferi'nin milli mücadeleye ilham verdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Çanakkale savaşlarının, Türk milletinin vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda ne kadar zorluğa göğüs gerebileceğinin en güzel örneği olduğunu vurgulayan Cin, “Hayatını vatan için feda eden şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyenin mimarlarıdır.” dedi.

Şehitlerin; manevi varlıklarının, milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılmasında en değerli hazine olduğunu kaydeden Cin "Çanakkale sonsuza dek geçilemeyecek, ay yıldızlı al bayrak inmeyecek." dedi.