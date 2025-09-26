Güney Kıbrıs’ta “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık yıl dönümü olarak kutlanan 1 Ekim’de her yıl düzenlenen askeri resmi geçit töreninin saati bu yıl ilk kez değişti, törenin iki saat erkene alındı.

Fileleftheros gazetesi “elde ettiği bilgilere” dayanarak “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” 65’inci bağımsızlık yıldönümüyle ilgili askeri resmi geçit töreninin saat 11.00 yerine 9.00’da başlayacağını yazdı. Haberde saat değişikliğinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın çağrısıyla toplanacak Avrupa Konseyi toplantısına katılmak için Kopenhag’a gidecek olmasından kaynaklandığı da yer aldı. Hristodulidis’in toplantıya katılabilmesi için kutlamaların saatini değiştirmek zorunda kaldığını belirten gazete, Hristodulidis’in farklı bir durumda başka bir AB liderinden kendisini temsil etmesini isteyebileceğini ve bunun Avrupalı liderler tarafından takip edilen yaygın bir uygulama olduğunu da ekledi.

Gazete Rum kesiminin üç ay içinde AB Konseyine başkanlık edeceği, toplantıda ele alınacak konuların Rum tarafının üsteleneceği AB dönem başkanlığının de gündeminde olacağı için Hristodulidis’in toplantıya katılmasının gerekli görüldüğünü de ifade etti.