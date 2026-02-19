İsrail'in Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlalleri, ramazan ayında da sürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğu mahallelerine şiddetli hava saldırıları düzenledi, bu saldırılara eş zamanlı olarak, çevre bölgelerde topçu atışları gerçekleştirildi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nin doğu kesimlerine aydınlatma fişekleri atan İsrail ordusu, ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde de en az iki hava saldırısı düzenlendi.

Refah kentinin batısındaki Mevasi bölgesi de İsrail topçu birlikleri tarafından hedef alındı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 69'a yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 artarak, 72 bin 69'a çıktı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 4 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 611 kişinin öldürüldüğü, 1630 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 726 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 69'a, yaralı sayısının da 171 bin 728'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda bir kişiyi yaraladı, 35 kişiyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı, en az 35 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, ramazan ayında da Filistinlilere yönelik saldırı ve baskınlarına devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, El Halil kentindeki Beyt Ula beldesine baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait iş yerleri ve evlerde arama yaptı.

İsrail askerlerinin bölgede ateş açması sonucu bir Filistinli yaralandı. Yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

El Halil kentindeki Cebel Calis bölgesinde gerçekleştirdiği baskında ise İsrail ordusu 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Bir binayı karargaha çeviren İsrail güçleri, gözaltına alınanları burada sorguladı.

Ayrıca sosyal medyada paylaşılan bir videoda, elleri ve gözleri bağlı halde sorgu yerine götürülen kişilere kötü muamele edildiği görülüyor.

İsrail güçleri Kalkilya kentindeki birçok eve baskın düzenleyerek, 13 Filistinliyi alıkoydu.

İsrail askerleri, Kalkilya'nın doğu kesiminde Asker el-Cedid Mülteci Kampı'na ve Teavun Caddesi'ne baskın düzenleyerek birçok evde arama yaptı ve 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Fanatik Yahudilerden Batı Kudüs'teki Ziyaret Kilisesi'ne ırkçı saldırı

Fanatik Yahudiler, Batı Kudüs'teki Ayn el-Kerim Köyü'nde yer alan Ziyaret Kilisesi'ne ırkçı saldırdı düzenledi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup fanatik Yahudi gece saatlerinde Ayn el-Kerim'e baskın düzenledi.

İsrailliler, Ziyaret Kilisesi'nin duvarlarına ve yakınlarda bulunan araçlara İbranice "intikam" ve "İsrail'in kralı Davut yaşıyor" gibi ırkçı sloganlar yazdı.

Valilik açıklamasında, bu saldırının Kudüs'te fanatik Yahudiler tarafından dini ve kutsal mekanları hedef alan ve tekrarlanan ihlaller zincirinin bir halkası olduğu belirtildi.

Bu ihlaller kapsamında kilise ve camilere baskınlar düzenlendiği, dini makamlara saygısızlık edildiği, kentin tarihi ve dini kimliğini tehdit eden fiili bir yerleşim düzeni dayatılmaya çalışıldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail polisinin ırkçı saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Fanatik Yahudiler, Müslümanların yanı sıra Hristiyanlara ait kutsal mekanlara da sık sık bu tür ırkçı saldırılar düzenliyor.