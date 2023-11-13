Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

En sonunda ikinci Cumhurbaşkanı da baklayı ağzından çıkardı...

Diyor ki Talat;

UBP’nin başkanını da Başbakanı da Ankara belirler...

Bunu bilmeyen yok zaten!

Ankara ben bunlarla çalışacağım dedi, dediğini de yaptı kimsenin de sesi çıkmadı...

Ama dikkat ederseniz atanmışlar suçlaması yapanların hiçbiri de Ankara’yı suçlamıyor!

Talat da suçlamadı...

Hatırlarsanız Talat geçmişte ne demişti;

“Ben Türkiye’de oy kullansam AKP’ye verirdim...”

Şimdi bir kez daha sormak lazım kendisine...

Hala verir miydiniz?

...

Muhalefet ve sendikalar etkisini fazlasıyla göstermeye başladılar...

Özellikle CTP’nin ve sempatizanlarının, hatta yazarlarının bile ağzından ‘atanmış hükümet’ suçlaması düşmüyor!

Cumhurbaşkanı atanmış, başbakan atanmış, hatta hükümetin küçük ortakları bile atanmış...

Yani şu anda hükümet de devlet de atanmışlardan oluşuyor!

Ama atanmış demekle de bir şey olmuyor...

Çıkıp meclis kürsüsüne eleştiri yağmuruna tutuyorlar!

Değişen bir şey yok...

İmam bildiğini okuyor!

Böylelikle muhalefetin de çok inandırıcılığı kalmıyor...

...

Son günlerde kamuoyunda şöyle bir algı oluşmaya başladı...

Atanmışların arasında ne işiniz var?

Kudret hoca da aylardır yalvardı yakardı...

Meclisi tek edip sokağa inin diye, ama başaramadı!

CTP hem meclisi hem de sokağı aynı anda tercih etti...

İlk eylemde heyecan ve kalabalık vardı ama devamı da gelmedi!

Kamuoyunun da heyecanını söndürdüler...

Şimdi vatandaş özellikle de sosyal medyada hükümete vuruyor ama muhalefeti de unutmayıp UBP’nin yanına koyuyor!

El ele verdiniz ülkenin içine ettiniz diye feryat ediyor...

Haklı yanları da yok değil yani!

...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi partisinden bile yeterli oy alamayıp partisinden de siyasetten de kopan Serdar Denktaş yine bir takım mesajlar vermeye başladı...

Diyor ki Denktaş;

Siyasette iyi icraatlar yaptım...

Ama kendiyle çelişip aktif siyaset değil Cumhurbaşkanlığı makamını istediğini söylüyor!

Bu arada DP’nin içinde muhalifler Denktaş’ın partisine dönmesi gerektiğini söylese de bu imkansız gibi bir şey...

Denktaş Cumhurbaşkanlığı hedefini kesinlikle bırakmalıdır bunu sadeci biz değil kendi yakınları bile söylemeye başladı!

Adam gibi siyaset yapsın...

Ülke siyasetinin kendi deneyim ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan bir süreçten geçiyoruz!

...

Uzunca bir süredir yeniden muhaceret affı çıkacak diye söylentiler dolaşmaya başladı...

Nijeryalı tutuklu bile bir iki hafta içinde af çıkacak dedi, artık kimden duymuşsa!

Ülkede binlercesi var halen kaçak ve yapılan denetimlerde tutuklanıyorlar...

Sürekli bize de bu konuda sorular geldiği için geçenlerde İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u arayıp sorduk!

Yok öyle bir şey dedi...

Geçen yılın Şubat ayında muhaceret affı yapıldığını gündemlerinde şu an böyle bir şey olmadığını ifade etti!

Bazı önemli beklentileri ve açıklamalarını kamuoyuna da yaparlarsa en azından kamuoyundaki yanlış söylemlerin önüne geçmiş olurlar!

...

Ülkede çağdaş bir huzur evinin olmayışı gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ayıbıdır...

Geçen hafta CTP Kadın Örgütü şu anki huzurevinin kirası konusunda Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e bazı sorular sordu...

Şimdiye kadar devletin malı olan bu kiralanmış ve kiracıya devlet toplamda 800 Bin Sterlin ödemiş!

Benter de yanıtladı;

Sorumlunun tamamen devlet olduğunu hükümetin yüzüne vurdu...

Hala hükümet edenlerden tek bir yanıt yok!

Kendi malına kira ödemeye devam...

MESAJ KUTUSU

Sayın Ahmet ÖZANT, hekim olmayanların ülkede estetik ameliyat yapması konusundaki hassasiyetinizi anlıyoruz ama ne yazık ki yurt dışından gelenlerin bir çoğu bu ameliyatları bizim hekimler ile birlikte yapıyor ve kazandıklarından da devlete tek kuruş vergi ödemiyorlar...

...

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, Serbest hekimler birlikte hazırladığınız yeni yönetmenliğin ne zaman uygulamaya gireceği yönünde çeşitli sorular yöneltmeye başladılar. Zira hala bazı hekimler artık reçete yazmaktan itina gösterdikleri için olan da hastalara oluyor...

...

Sayın Zorlu TÖRE, bazı tören ve etkinliklere gecikmeli gitmeniz hem programları alt üst ediyor hem de bazı karışıklıklara neden oluyor. Etkinliklere katılım konusunda daha fazla hassasiyet göstermeniz ve programları ona göre yapmanız söyleniyor, haberiniz olsun istedik...

...

Sayın Tufan ERHÜRMAN, Cumhuriyet Meclisi artık sizin de şikayet ettiğiniz gibi krallık meclisine döndüğüne göre onlara biraz da siz koltuk değneği olmuyor musunuz? Kamuoyunda sadece iktidara değil artık muhalefete de tepki var, bir durum değerlendirmesi yapmakta yarar görüyoruz...

...

Sayın Özdemir BEROVA, Türkiye’de yeni bir kararla devlet kurumlarında sıkı bir tasarruf tedbirleri alınması yürürlüğe girdi. Aynı uygulamayı bizde de uygulanması için girişimde bulunmanız isteniyor, özellikle devlet araçların sivil plaka olarak özel işlerde kullanılması tam bir felaket...

...

Sayın Mehmet Ali TALAT, hükümetin ve başbakanın atanmış olduklarından yana dert yanıyorsunuz da atayanlar hakkında tek bir kelime bile etmiyorsunuz. Bu arada eğer Türkiye’de oy verseydiniz hala yine şu anki hükümete mi oy verirdiniz merak ettik doğrusu...

...

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, bir eğlence akşamında yaptığınız twist genelde başarılı bulundu ama bazıları da bu konuda eğitim almanızın şart olduğunu düşünüyorlar. Bu arada sendikalar görüntülere ulaşınca çatır çatır çatlamaya başladılar, onları fena halde kızdırmaya başladınız...

...

Sayın Suat GÜNSEL, adınızın verildiği caminin açılışı için Türkiye Cumhurbaşkanın davetli olduğunu söylediniz ama diğer Müslüman ülkelerin Cumhurbaşkanlarını nasıl getireceksiniz sanki de biraz hava da kaldı gibi geldi bize. Ha keşke hepsi gelse de birlikte namaz kılsanız değil mi?

...

Sayın Faiz SUCUOĞLU, uzun bir heyecanlı bekleyişten sonra nihayet dede olmuşsunuz ve mutluluktan ayaklarınız yerden kesilmiş diye duyduk. Çiftleri tebrik eder minik yavruya bir ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. Şimdi pamuk ellerin cebe girme vaktidir...

...

Sayın Ürün SOLYALI, hücreler konusundaki açıklamalarınızdan sonra bazı mahkum aileleri buraları kesinlikle ziyaret etmeniz gerektiği yönünde mesajlar göndermeye başladı. Hem vekil hem de bir hukukçu olarak umarız çağrıları yerine getirirsiniz...

...

Sayın Hasan SARPTEN, Türkiye’den gelen suyun yarısının kullanılmayıp beceriksiz yönetimler yüzünden denize dökülmesi size göre normal bir yönetim şekli midir? Gelen suyu bile eleştirmek çok manidar geldi bize. Bu konularda hedefi çok daha iyi belirlemeniz gerekiyor...