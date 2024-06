Hüseyin Özgürgün’ün Başbakanlık dönemi...

Resmen tüm kapıları kilitledi tabanca ruhsatları konusunda!

Partili de partisiz de olsa güvenlik sıkıntısı olmayan tek bir kişiye bile ruhsat verilmemesi yönünde talimat yayınladı...

Başarılı da oldu!

Partili kalın enseliler bile alamadı ruhsatları...

İyi de oldu!

Çünkü oyuncak değil bu...

Şeytanın ta kendisi!

Hele de gençler için çok tehlikeli, kanı deli olanlar zira bunlar...

...

Son yıllarda yine bir furyadır başladı...

Ne merakmış Allah aşkına!

Eski disiplin bozuldu tabanca ruhsatları havada uçuşmaya başladı...

Dün Güzelyurt’tan bir okur aradı ihbarda bulundu;

Bölgenin tanınmış ailelerinden sağlam da partili bir zatın oğluna verilmiş ruhsat!

Askerliğini yapmamış üniversite öğrencisi...

Buradan hem ilgili bakanlığı hem de polis teşkilatının yetkililerine çağrıda bulunuyoruz!

Bu ihbar doğru mu?

Bu nasıl bin mantıktır ki gencecik insanların ellerine silah için ruhsat verilir?

Hem de eğlence yerlerinde asayiş olaylarının tavan yaptığı böyle bir süreçte...

...

Gençler derken...

Deniz mevsimi açıldı sahiller dolup taşıyor.

Beraberinde boğulmalar nedeniyle ölümler de başladı...

Hem de çok genç ölümler!

Sahillerde işletme olanların iyi kötü cankurtaran bulundurdukları da dikkatlerden kaçmıyor...

Peki ya sahipsiz halk plajları?

Kaderlerine terk edilmişler...

Sonuç ortada!

Gencecik insanların son plaj keyifleri oluyor...

Bu ülkede sahillerde can güvenliğini düşünen birileri var mı?

İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı!

...

İddialar bayram öncesinde konuşulmaya başladı...

Bir bakan, yakını ve bir iş insanı.

Bembeyaz gıcır gıcır Audi marka bir araç...

İş insanı tarafından hediye edilmiş!

Hediye edilirken de öyle bir yöntem seçilmiş ki tüm detaylar düşünülmüş...

Bu iddiayı ispatlamak kolay değil!

Yine de bir kenarda dursun istedik...

...

Esentepe’den Lefkoşa’ya gelirken kalabalık bir polis ekibi sıkı denetim yapıyordu...

Bizi de durdurdular;

Genç trafik polisi arkadaş güler yüzle ehliyet istedi, uzattık verdik...

Sonra da yolumuza devam ettik!

Ama genç arkadaşın güler yüzlü hali ve kibarlığı da dikkatimizden kaçmadı...

Teşkilatta böylelerini olması büyük kazançtır!

Bu arada bazı sürücüler son zamanlarda yoğun bir şekilde devam eden denetimlerden hayli şikayetçi oluyorlar...

Biz aksini düşünüyoruz!

Polis bültenlerini okuyun lütfen...

Her denetimde yüzlerce sürücünün kurallara uymadığı ortaya çıkıyor!

Sonradan ağlamamak sızlamamak için denetimlere devam...

Beğenmeyen ayrı yatsın!

...

Gündemin tepesinde Güney’e geçerken tutuklanan İsrailli iş adamı var...

İnşaat sektöründe büyük bir panik yaşanmaya başladı!

Ülkenin yöneticileri de sıraya girdi kınama açıklaması yapıyor...

Kınayınca sanki de sorun çözülecekmiş gibi!

Mal, mülk konularında hayli akil olan deneyimli bir büyüğümüze sorduk, ne olacak halimiz diye...

Hani bunun ilk sahibi diye gülerek yanıt verdi!

Sonra da devam etti;

Bu işi kimse çözemez, çözse çözse İsrail çözer dedi...

Çekin artık nereye çekerseniz çekin!

...

Arıklı’nın ‘romantik federalistler’ sözünü tuttum doğrusu...

Üslubu biraz alaycı da olsa vermek istediği mesaj doğruydu!

Annan Planı döneminde yaşananlar ortada, unutmadık...

Sözde çözümcü AKEL bile plana onay vermedi!

Bundan sonra daha neyi bekleriz ki?

Adamlar askeri ve garantörlükleri istemiyorlar, bunun dahası yok...

Kıbrıs’ta kesinlikle bir çözümden yanayız ama olmuyor işte!

Baksanıza, Türkiye ve Yunanistan’ın liderleri 20 Temmuz’da gelip biri kutlayacak biri kınayacak...

Çözümden her geçen gün uzaklaştığımız ya da uzaklaştırıldığımızın farkında olmak gerek!

Bundan sonrası Allah’a havale...

...



MESAJ KUTUSU

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, bazı sağlık sektöründeki arkadaşlar soruyor, bizim devlet hastanemizde niye PET cihazı yok diye. Özel hastanelere ödenen uçuk fiyatlar artık devlet hazinesine fazlasıyla zarar vermeye başladı. Konuyu bakanlar kurulunun gündemine getirmeniz isteniyor...

...

Sayın Ahmet TUĞCU, Kıb-Tek’te sürekli hasta raporlu olup parti binasında pinekleyen kişinin kim olduğu merak konusu olmuş ki bu konuda yoğun sorular gelmeye başladı. Böyle yüzsüzleri deşifre etmezseniz sayıları gün geçtikçe artar ve devletin ensesinde kene olmaya devam ederler...

...

Sayın Mahmut ÖZÇINAR, bu yılki portakal festivali etkinliklerinde görev yapacak güvenlik mensuplarına izaz ikramı kaldırmanız camiada üzüntü ile karşılandı. Yılların geleneğini bozmanız çok iyi olmadı umarız aldığınız karardan geri adım atarsınız, haberiniz olsun istedik!

...

Sayın Kasım KUNİ, bizim siyasiler yıllar sonra bir kez daha tabanca ruhsatları konusunda siyasi rant uğruna bir takım sözler vermeye başladılar. Hem ülkenin hem de gençlerin can güvenliği için çok büyük hassasiyet göstermeniz gereken bir dönemdeyiz, uyarma ihtiyacı hissettik...

...

Sayın Kudret ÖZERSAY, sahte diploma konusunda bunları kullanmayanlar için bir yasa tasarısının hazırlandığını biliyor musunuz? Bunun deşifre edilmesi için size ve partinize büyük sorumluluklar düşüyor, şimdiden önleminizi almanızı öneririz, söylemedi demeyin olur mu?

...

Sayın Ersin TATAR, önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden özel bir ekip kurmaya hazırlandığınız konuşulmaya başlandı. Acaba diyoruz Saray’daki danışmanlar ordusundan rahatsızlık mı duydunuz da böyle bir karar ürettiniz?

...

Sayın Dursun OĞUZ, belli ki birileri sizden bir şeyler istedi ve kabul etmediniz ki hakkınızda linç kampanyası başlatıldı. Bu ülkenin en temiz ve dürüst siyasetçisi olarak sadece gülüp geçin deriz. Bir de bunları kamuoyuna deşifre ederseniz güzel bir amme hizmeti yapmış olursunuz...

...

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, yine bir okul kayıt döneminde her okul kendine göre kayıt parası almaya başlayınca veliler bir kez daha çileden çıkmaya başladılar. Bu işe artık bir standart getirseniz en azından devletin ağırlığını da göstermiş olursunuz...

...

Sayın Süleyman ULUÇAY, bölgenizde özellikle Kaliland bölgesinden çöplerin zamanında toplanmadığı yönünde yoğun şikayetler gelmeye başladı. Buna bir de sinek konusu eklenince burada çekilmez bir hayatın yaşandığı iddiaları yapılıyor, haberiniz olsun istedik...

...

Sayın Selda İÇER, Kanal T’nin yeni yapılandırılmasında siyasi programlarda görev alacağınızı memnuniyetle öğrendik. Yılların tecrübesi ile başarılı programlara imza atacağınızdan kuşkumuz yoktur şimdiden hayırlara vesile olsun...

...