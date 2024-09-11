Politis Suriyelileri taşıyan teknenin, Rum siciline kayıtlı olmakla birlikte seyir izni almadan yola çıktığı için Rum Liman Polisi tarafından Ağrotur “Zevgari” (İkizler) Burnu ile Limasol’un güneyinde 7 deniz mili açıkta saptandığını ve durdurulduğunu yazdı.

Habere göre Rum polisi refakatinde kıyıya çekilen teknede 12 erkek, 3 kadın ve yaşları 7 ile 11 arasında değişen 5 çocuktan oluşan Suriyeliler yanında 33 ve 34 yaşında 2 de “kaçakçı” saptadı.

Limasol-Moni’den denize açılan teknenin Rum siciline kayıtlı ve tutuklanan kişiler tarafından birkaç ay önce satın alındığı saptandı, 6-7 metrelik teknenin günler sürecek İtalya yolculuğu için uygun olmadığın belirlendi. Teknenin, Rum liman polisinin müdahalesine direnmeye (kaçmaya) çalıştığı da kaydedildi.

Suriyeliler polise, ana hedeflerinin İtalya’ya gitmek olduğunu, bunun için -yakalanan- iki kişi ile, 2 bin 500 euroya anlaştıklarını, bu meblağın bin eurosunu tekneye binerken verdiklerini, geriye kalanını İtalya’ya vardıktan sonra vereceklerini söyledi.

Gazete insan kaçakçılığından yakalanan iki kişinin, tutukluluk kararı alınmak üzere mahkemeye çıkarılacağı bilgisini de verdi.

Alithia haberi “Kıbrıs’tan Kaçakçılar… İtalya’ya Seyreden Sığınmacıların Bindiği Tekne Ağrotur Açıklarına Durduruldu… Kısa Süre Önce Suriyeliler Tarafından Kıbrıs’tan Satın Alınan Tekneyi Kullanan İki Kişi Yakalandı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haravgi “İtalya’ya Gitmek İçin Limasol’ta Tekneye Doluştular” başlığını attı.