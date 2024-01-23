Ertuğrul Hasipoğlu’nun anılarını konu eden kitap imza töreninde rastlaştık Erhan Arıklı ile...

Hayli de sitem etti ayaküstü!

Beni en iyi tanıyanlardan birisi de sensin dedi...

Sanki de destek istiyor gibiydi!

Aslında çok doğru söyledi, Arıklı ve ailesini 40 yıl öncesinden tanırız...

Öncelikle çok çalışkan bir aile olduğunu söylemek gerek!

Bu ülkede ilk pazarlama şirketini onlar kurdu...

Önce çelik tencere ile başladılar sonra başkaları!

Çok sayıda da istihdam yaptılar...

Bu bile ülke ekonomisine önemli bir katkıdır bunu da kabul etmek gerek!

Aileden hırsız, arsız da çıktığını görmedik duymadık...

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Arıklı diyor ki;

Bazı icraatlar her partiye mubah bize gelince günah!

Aslında bu açıklamayla gaf yapmıştır...

Bunu bir itiraf olarak da değerlendirebiliriz!

Ama burada doğruları da görmek gerek...

Hükümette olmanın avantajlarını dile getirmiştir!

Partizanlığın, adam kayırmanın, haksız arka kapıdan istihdamları deşifre etmiştir...

Doğru söylese de bunların kendi partisi için de geçerli olduğunu söyleyerek işte orada batırmıştır...

Bizim gibi kasaba politikalarının güdüldüğü ülkelerde her hangi bir siyasi partiye destek vermek aynı zamanda bunun karşılığını da beklemekle eş anlamlıdır!

Al gülüm ver gülüm meselesi...

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Dün meclis konuşmalarında yarım gün bu konuyu dinledik bazı siyasilerden...

Resmen gündemin tepesine oturtuldu ve karşılıklı suçlama ve kısır çekişmelerden başka elle tutulur hiçbir şey yoktu!

Oysa ülkede bazı kangren olmuş sorunlar var ki...

Kimsenin umurunda bile olmadığını hayretler içinde izliyoruz!

Sterlin 40’a dayandı, çarşıya yansıması gecikmiyor, millet daha zamlı maaşını almadan para eridi gitti...

Bu arada çarşıda denetleme filan yok fırsatçılık tavan yapmış!

Bir sendika başkanı diyor ki;

Utanmaz fırsatçıları bulun...

Doğrudur ortalık utanmaz fırsatçı doldu da peki ya siz sendikalar olarak bu konuda niye sorumluluk üstlenmiyorsunuz!

Binlerce üyenizi iki gün çarşıya göndersiniz utanmazı da arlanmazı da kendiliğinden çıkacaktır ortaya...

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DAÜ elimizden gitti gidiyor...

Geçenlerde bir yazı kaleme almıştık DAÜ konusunda Prof Dr. Tahir Çelik aradı biraz dertleştik!

Diyor ki hocamız;

Dünyadaki bütün devletlerde devlet üniversitesi vardır ve bunların hepsi devlet himayesindedir...

Öğrenci harçlarıyla filan da ayakta kalamaz!

Yani diyor ki Sayın Çelik;

Bu ülke kendi üniversitesine sahip çıkmalıdır...

Bu kadar basit!

Sahi geçenlerde Bakanlar Kurulu DAÜ’de yaşanan sıkıntılar nedeniyle özel bir toplantı gerçekleştirmişti...

Bu toplantıda alınan kararları bile açıklama zahmetinde bulunmadılar!

Büyük bir maddi kriz var çalışanlar infial içinde ama biz ne hükümetten ne de muhalefetten bu konularda iki kelam söz bile duyamıyoruz...

Batan batar kalan sağlar bizim düşüncesindeler ise bari onu söylesinler bize!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, hekim ve eczacılar yaşanan kriz nedeniyle ortak hareket etme ve eylem kararı alırken siz de Pazar sabahı serbest hekimlerle kahvaltıda buluşarak sözleşme konusunda son noktaya gelmişsiniz. Bu arada yeni reçete sisteminin kasıtlı olarak birileri tarafından kapatıldığı iddiaları da yapılmaya başlandı...

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Sayın Sunat ATUN, olası kabine değişikliğinde adınızın Maliye Bakanlığı’nda anıldığını biliyor muydunuz? Bu sıralar Lefkoşa mesailerini artırmanız öneriliyor zira yeni ayın ilk günlerinde ortalık fazlasıyla karışacak diyorlar...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, son bombayı patlatmaya hazırlandığınız konusunda siyasi kulislerde konuşmalar yapıldığını duyduk, birilerinin yine canı fena halde yanacak desenize! Bu konuda gece yarılarına kadar ekip olarak çalıştığınız gözlemleniyormuş hadi bakalım hayırlara vesile olsun...

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Sayın Cafer GÜRCAFER, sosyal konut projelerinde bir zamanlar öncü olarak yer alıyordunuz şimdi derin sessizliğe bölünmeniz kafalarda çeşitli soru işaretlerine neden olmaya başladı. Acaba TOKİ’nin gelmesi için yeni projeler mi üretilmeye başlandı dersiniz?..

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Sayın Ayhan ARIKLI, sosyal medya açıklamalarınızda eleştiri dozunu biraz fazla kaçırınca ufukta mahkeme koridorlarının görüldüğü söylenmeye başladı. Bir iş insanı olarak üsluba biraz daha dikkat etmek gerek, geri tepmesin diye!

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Sayın Sibel SİBER, uzun bir aradan sonra kamuoyunun önüne bu sıralar sıkça çıktığınız ve açıklamalarınızla gündem yarattığınız dikkatlerden kaçmıyormuş. Hatta bazıları yeniden aktif siyaset mi diye sormaya başlamışlar, bu kadar tecrübe ile niye olmasın ki?

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Sayın Özdemir TOKEL, son günlerde özellikle dış siyasetteki resmi açıklamalar nedeniyle meraklı sorular yöneltmeye başladılar. Bir çoğu da milletvekili adaylığı için hazırlık yaptığınızı iddia ediyorlar, tam zamanıdır bu fırsatı kaçırmayın deriz...

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Sayın Fikri ATAOĞLU, iki vekil ile parti içi muhaliflerin hem genel başkanlık hem de bakanlık görevinden hafta sonunu kadar istifa etmeniz yönünde direktif verdikleri yönünde yorumlar yapılmaya başladı. Bu konuda yol haritası belirlediniz mi yoksa artık işi oluruna mı bıraktınız?

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Sayın Ahmet SERDAROĞLU, utanmaz fırsatçılar konusunda yaptığınız açıkla gayet yerinde ancak siz sendikacılar takımı binlerce üyeniz olduğu halde bu konuda niye hükümet edenlere yardımcı olmak için sokaklara dökülmüyorsunuz, doğrusu merak ettik!

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Sayın Biray DELİCEIRMAK, son maç sonuçları için sosyal medyada paylaşım yapmadığınız dikkatlerden kaçmıyormuş. Her iki takımınız da çuvalladığı için bu daha ziyade pasta börek işlerine kendinizi vermişsiniz afiyetler dileriz...

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