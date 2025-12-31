Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yeni yıl mesajı yayımladı.

Özçınar mesajında, “2026 yılına girerken, yeni başlangıçların heyecan, umut ve geleceğe dair ışığını hep birlikte hissediyoruz. Her yeni yıl; geçmişin birikimlerini değerlendirip ders çıkarmaya, hayatımıza yeni hedefler eklemeye ve hayalini kurduğumuz güzel yarınlara doğru cesur adımlar atmaya davet eder bizleri.” dedi.

Kalplerin sevgiyle aydınlatılıp, hoşgörü ve anlayışın hayatın merkezine yerleştirilmesi temennisinde bulunan Özçınar, 2026’nın herkese sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diledi.

Yeni yılda, barışın dünyaya yayılmasını, sevgi ve dayanışmanın yüreklerde filizlenmesini ve umutların gerçeğe dönüşmesini dileyen Özçınar, “Yeni yılınız kutlu olsun!” dedi.