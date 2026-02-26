KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk anlayışını somut adımlarla büyütmek ve doğaya olan sorumluluğunu göstermek amacıyla ağaç dikme etkinliği düzenledi.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Anı Ormanı’nda 21 Şubat Cumartesi gerçekleştirilen etkinlik, Oda Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, oda personeli, üyeler, aileleri ve geleceğin inşaat mühendisleri olacak öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İMO’dan verilen bilgiye göre, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında geçen yıl İMO Ormanı’na 250 fidan dikilirken, bu yıl düzenlenen etkinlikte 400 yeni fidan daha toprakla buluşturuldu.

-Ekinci: “Doğadan alınanı doğaya vermek bir sorumluluk”

Açılış konuşmasını yapan İMO Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, doğadan alınanı doğaya geri vermenin bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, ağaçların karbon ayak izinin azaltılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Etkinlikte, ağaçlandırma çalışmalarının yalnızca sembolik bir faaliyet olmadığı; iklim değişikliğiyle mücadele, doğal dengenin korunması ve sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaştırılması açısından uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğu vurgulandı.

Bu tür organizasyonların birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirirken çevre bilincinin yayılmasına da katkı sunduğu ifade edildi.

İMO Ormanı’na dikilen her fidanın; doğaya saygının, ortak sorumluluğun ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonunun simgesi olarak yükselmeye devam ettiği kaydedildi.