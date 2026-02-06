Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) Başkanı Muhammet Öksüzali ve beraberindeki heyeti kabul ederek, “Önemli olan afete hazırlıklı olmak ve rehavete kapılmamaktır.” dedi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, kabulde, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı ve Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş de hazır bulundu.

Bakan Arıklı kabulde, afetlere hazırlık konusunda sivil toplum örgütleri ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

KKTC’nin deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer aldığını belirten Arıklı, bu gerçeğe rağmen toplumda yeterli farkındalığın bulunmadığını kaydetti.

Deprem dönemlerinde arama kurtarma ekiplerinin önemine dikkat çeken Arıklı, birçok ülkede bu ekiplerin belediyeler ve sivil toplum örgütleri tarafından desteklendiğini, KKTC’de ise bu alanda ciddi bir boşluk bulunduğunu ifade etti. Kontrolsüz ve denetimsiz yapılaşmanın sürdüğünü kaydeden Arıklı, denetim firmalarına yönelik yasal düzenlemeler konusunda bakanlık olarak çalışma yürüttüklerini ancak çeşitli engellerle karşılaştıklarını belirtti.

Arıklı, arama kurtarma faaliyetlerinin teknik ekipman gerektirdiğini aktararak, termal kamera, ses dinleme cihazları ve kesici ekipmanlarının yüksek maliyetli olduklarını dolayısıyla gönüllü ekiplerin devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bakan Arıklı, 6 Şubat’ta yaşanan ve “Şampiyon Melekler”in de hayatını kaybettiği İSİAS faciasını hatırlatarak, benzer felaketlerin her an yaşanabileceğini aktardı.

Arıklı, gönüllü arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti ve devlet olarak gerekli desteğin sağlanması için adımlar atılacağını kaydetti.

KARK Başkanı Muhammet Öksüzali ise, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından gönüllü olarak yürüttükleri çalışmaların bir arama kurtarma derneğinin kurulmasına vesile olduğunu belirterek, dernek bünyesinde arama kurtarma köpekleri yetiştirildiğini ve doğal afetlerin tamamında görev aldıklarını ifade etti.

Öksüzali, ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlandıklarını da ifade ederek, eğitim alanı ve altyapı kurulumu için kamu kurumlarından destek talep ettiklerini kaydetti.

Kabulde, KARK bünyesinde yetiştirilen arama kurtarma köpeği Sebil de yer aldı.