Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 30 Ağustos Zaferinin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en görkemli simgesi olduğunu vurguladı.

Bakan Dinçyürek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Taarruz’un 103’üncü yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en görkemli simgesi olduğunu vurgulayan Dinçyürek, şöyle devam etti:

“Ulu önder Atatürk’ün önderliğinde, her türlü olanaksızlık altında Anadolu halkının verdiği mücadele ve kazanılan zafer, tarihte verilen özgürlük mücadeleleri içinde çok ayrı bir yere sahiptir.”

Kıbrıs Türk halkının da, Türk milletinin sevinçlerini, gururlarını ve zaferlerini aynı duygularla paylaştığını ve bu zaferden güç ve ilham aldığını kaydeden Dinçyürek, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri minnetle andı.

Dinçyürek, “Halkımızın ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.