Kuzey Kıbrıs İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, üretimi desteklemek, özel sektördeki istihdamı artırmak için çalışılması gerektiğini söyledi.

Arhun, “Sadece ücretlere değil ekonomik tedbirlere ve özellikle de piyasadaki fiyatların düşürülmesine odaklanılmalı” dedi.

Metin Arhun, 2026’nın ilk asgari ücretini belirlemek hedefiyle bugün ikinci kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili yazılı açıklama yaparak, “Ülke geneline en faydalı olacak sorumlulukla işverenimizi temsil ediyoruz. Unutulmamalıdır ki asgari ücret, adı üstünde en düşük ücrettir. Yoksa bir geçim ücreti değildir” dedi.

Arhun, bölgedeki gelişmelerin, Türk Lirası’ndaki enflasyonun hem çalışanların ücretlerini ve geçimini, hem de işverenlerin gelişimlerini, yatırımlarını ve yaşamlarını sürdürmesini zorlaştırdığını, adeta tehdit ettiğini ifade etti.

“Kimsenin ve hiç bir kesimin, bu olumsuz ortamdan bireysel olarak tek başına çıkma şansı yoktur. Hep birlikte düşünmek ve olabildiğince müşterek hareket etmek zorundayız” diyen Arhun, bunun sağlanmasının kolay olmadığını söyledi.

Ülkedeki ekonomik şartların, ücretlerin, milli gelirin Avrupa Birliği’ndeki yerinin, yabancı işçilerin çalışma hayatında kapladığı alanın İşverenler Sendikası tarafından ortaya konduğunu söyleyen Metin Arhun, “Üretimi desteklemek ve özel sektör istihdamını artırmak için var gücümüzle çalışmalı, dış talebi arttırarak kaynak girişinin sağlanmasına yoğunlaşmalıyız. ” dedi.