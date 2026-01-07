“Ne mutlu ki Lefkoşa’mızı muhtarlarımızla iş birliği ve diyalog içerisinde hep birlikte yönetiyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bölge muhtarları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Harmancı, göreve geldiği günden bugüne, muhtarlar ile dayanışmaya ve şehrin beraber yönetimine çok önem verdiğini ifade ederek, uzun yıllardır çalıştığı muhtarlardan, en yeni görev alanlara kadar her zaman sevgi ve saygıyı ön planda tuttuğunu ifade etti.

Şehrin muhtarlarla beraber yönetimi, muhtarlarla iş birliği, diyaloğun sürdürülebilir kılınması ve yurttaş odaklı hizmet için kurdukları koordinasyon şubesine dikkat çeken Harmancı, bu görevi sürdüren Kırsal Bölgeler ve Muhtarlar Koordinasyon Şube Sorumlusu Ali Ülker’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Harmancı, belediye meclisi üyeleriyle de her zaman şehrin yararını düşünerek hareket ettiklerini belirterek, onların gösterdiği gayret ve katkıya da ayrıca teşekkür etti.

Her yeni yılın yeni umutları da beraberinde getirdiğini ve Lefkoşa’nın geleceğe güven ve umutla bakan bir şehir olduğunu söyleyen Harmancı, 2026 yılı projeleri konusunda da bilgiler aktardı.

Harmancı, güçlü bir Lefkoşa için toplamda 1 milyar TL civarında yatırım bütçesi ile şehrin altyapı ve üst yapısına dokunmaya devam edeceklerini, bunun yanında yeni kültür-sanat binası, Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Parkı, Spor ve Kardeşlik Parkı gibi büyük projelerin de bu yıl içinde hayat bulmasını hedeflediklerini ifade etti.