Arda Erkan Davasında 11 Yıllık Adalet Arayışı Sürüyor

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da 7 Temmuz 2015 tarihinde şüpheli ölümüyle tüm toplumu yasa boğan Arda Erkan’ın hukuk mücadelesinde yeni bir safhaya geçildi. Yargıç Tutku Candaş huzurunda görüşülmeye başlanan davada, polis tahkikatındaki ihmal iddiaları ve kamera kayıtları mercek altına alınıyor. 2015 yılında yaşanan acı olayın ardından gerçekleştirilen Adli Ölüm Tahkikatı (AÖT) sonucunda mahkemenin "kasıt, ihmal veya kusur var" kararıyla aralanan sır perdesi, açılan hukuk davasıyla aydınlatılmaya çalışılıyor. 10 Nisan 2019’da dosyalanan ve tebligat süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 Mart 2026’da esastan görüşülmeye başlanan davada tansiyon yükseliyor.

Anne Erkan’ın 3 Saatlik İstintakı

9 davalının yer aldığı duruşmada ilk olarak Arda Erkan’ın annesi dinlendi. Davacı taraf olan ailenin, olayla ilgili tahkikatın "etkin ve usulüne uygun yürütülmediği" gerekçesiyle dava ettiği polis tahkikat memurunun avukatı, anneyi yaklaşık 3 saat süren bir istintak (çapraz sorgu) sürecine tabi tuttu.

Sorgulamanın ardından mahkemeden ilgili kamera kayıtlarının incelenmesi talep edildi. Duruşma yargıcı Tutku Candaş, davanın seyrini değiştirebilecek bu kamera kayıtlarının 25 Mart Çarşamba günü (yarın) görülmesine emir verdi.

Arda Erkan Olayı Nedir?

7 Temmuz 2015 tarihinde, 26 yaşındaki Arda Erkan’ın cansız bedeni Lefkoşa’da İlk etapta "uyuşturucuya bağlı ölüm" olarak lanse edilen olay, ailenin ve kamuoyunun ısrarlı takibi sonucu derinleşmişti.