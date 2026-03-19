(Kamalı Haber)- Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde yaya Musa Mavideniz’e çarparak ölümüne neden olan Yiğit Kaya mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Habip Çoktan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17 Mart 2026 tarihinde, saat 23.15 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde üç şeritli yolun soldan üçüncü şerit içerisinde güney istikametine doğru yönetimindeki UJ 208 plakalı salon araç ile seyreden zanlının seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Kuzey Çevre Yolu bağlantısına geldiğinde çevre yoluna çıkmak için en sol şeriti aldığı sırada o esnada soldan birinci şerit içerisinde yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Musa Mavideniz'e çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan yayanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında, UJ 208 plakalı araç sürücüsü Yiğit Kaya'nın tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu arada Mavideniz’in otopsinin yapıldığını, ölüm nedeninin trafik kazasına bağlı boyun kırığı olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, hem zanlından hem Mavideniz’den test için kan örneği alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.