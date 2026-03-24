(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklanan Ziyacan Bolu mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 12 Mart tarihinde zanlının Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan evinde yapılan aramada 26 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini ve aleyhine getirilen 26 gram uyuşturucu alma ve tasarrufu davalarını kabule ettiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının sabıkası olmadığını ancak 4 ay önce benzer suçtan Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, teminata bağlandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, teminat altında iken ve benzer suçtan yine tutuklanan zanlıya bir şans verdi. Yargıç, “Sana son bir şans veriyorum, iyi değerlendir. Yaşın genç, her şeye yeniden başlayabilirsin, bu şansı iyi değerlendir” diyerek, nasihatte bulunduktan sonra teminat şartlarını açıkladı. Gazi, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.