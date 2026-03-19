(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen,” zorla alıkoyma, cinsel taciz ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan Süleyman Bagtyyqrov yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 5 Mart 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa’da Yakındoğu Üniversitesi içerisinde bulunan bir marketin deposu içerisinde iş arkadaşı N.G.G.'ya “seks, seks” deyip cinsel tacizde bulunarak her iki eli ile kollarından tutup rafların arasına götürerek zorla alıkoyduktan sonra göğüslerini her iki eli ile sıkarak cinsel saldırıda bulunup, akabinde genç kadın kendini korumak için ellerini yüzüne götürdüğü esnada yüzüne sağ eli ile yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine 6 Mart’ta tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 12 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının genç kadını zorla rafların arasına götürürken görüldüğünü kaydetti. Polis, ayrıca zanlının genç kadının arkadaşlarına mesaj atarak, olanları kimseye anlatmaması için para teklif ettiğini, pişman olduğunu söyledi. Polis, zanlının ifadesinde ise N.G.G.’ya aşık olduğunu söylediğini aktardı. Zanlının öğrenci izni olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, iki kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve 40 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.