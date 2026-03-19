(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da ölümle sonuçlanan kazaya neden olan Ahmed Altayeb Alı İdris (E-21) mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Yusuf Özenci mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 08.03.2026 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Gönyeli'de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca FV 290 plakalı salon aracı Gönyeli Çemberinden Güzelyurt istikametine dikkatsiz bir şekilde kullanan Ahmed Altayeb Alı İdris’in seyrettiği yol üzerinde sağda bulunan Artesa Binaları önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durduğunu söyledi. Polis, kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Jumana Osman Hussein Mohammed (K-24), Mohamed Abdalla Elamın Elnour (E-21) ve Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa’nın (K-31) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını kaydetti. Polis, ağır yaralanan Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, diğer yaralıların yapılan tedavilerinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındıklarını kaydetti. Polis, tedavisi tamamlanan yaralıların taburcu edilirken, sürücünün tutuklandığını açıkladı. Polis, sürücüden alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındığını söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde analize gönderilen kan örneği ile ilgili sonucun çıktığını, zanlının kanında alkol tespit edilmediğini ancak hintkenevirine rastlandığını kaydetti.