(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda meydana gelen” ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket” suçundan tutuklanan Hasan Bakçaçı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, 13 Mart 2026 tarihinde saat 18: 50'de Lefkoşa'da Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlıya Narkotik Dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesi sonrasında üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisine gizlenmiş şeffaf naylon poşete sarılı yeşil reçeteye tabii olan toplam 6 adet Lyrica marka haplar bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde hapların analize gönderildiğini ancak henüz sonucun çıkmadığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, KKTC’de kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.