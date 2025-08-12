Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika’da tespit edilen antik eserlerin Güney Kıbrıs’a iade edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ABD’nin başkenti Washington’da, Güney Kıbrıs büyükelçiliği tarafından düzenlenen törenle, Kıbrıs -Arkaik dönemine ait bir kil savaş arabası ve iki renkli bir mataranın Güney Kıbrıs’a teslim edildiğini yazdı.

Gazete bu eserlerin, Rum Arkeoloji Dairesi’nin Kıbrıs antikalarının çevrim-içi kaçakçılığını izleyen görevlileri tarafından, 2024 yılında New York’taki “Art of Eternity” galerisinin açık artırması sırasında satışı sunulurken tespit edildiğini belirtti.

Habere göre Brüksel’de, 6 Ağustos tarihinde, Vanderkindere Müzayede Evi’nde düzenlenen törenle de, başka bir antik eser Rum yetkililere teslim edildi. Haberde, bu eserin yine Kıbrıs-Arkaik dönemine ait amfora olduğu belirtildi.

Gazete bu eserin de 2025 yılı başında, “Vanderkindere” Müzaeyede Evi’ndeki bir açık artırma esnasında tespit edildiğini yazdı.