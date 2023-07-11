Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Hükümet ortakları Ankara’ya giderken epey tedirgindi…

Çünkü başlarına neler gelecek bilmiyorlardı!

Korkulan olmadı…

Onlardan istenen en önemlisi istikrar oldu!

Bunu nereye çekerseniz çekin…

Ankara için önemli olan bu hükümetin en azından yılsonuna kadar devam etmesiydi!

Tabi ki hükümetin kara kaşı kara gözü için değil…

Buradaki büyük projelerin devam edip bitirilmesi için!

Çünkü şu anki hükümetimiz tam da Ankara’nın elini göre…

Ankara burada boşluk istemiyor!

Hele de yarım kalmış iş asla…

Deniz altından kablo ile elektrik, Ercan’ın bitirilmesi ve hastane ile yol projeleri!

Nereden bakarsanız bakın, şimdi değil yıllar önce bitirilmesi gereken projeler bunlar…

…

Toplantılarda en çok Ercan konusu konuşuldu…

Emrullah Turanlı yıllardır bizim devlet erkanını parmağında oynattı ama büyük ihtimal artık tezgah sona eriyor!

Şimdiye kadar devleti sadece söğüşledi ama artık sonu gelendi…

KKTC devletinin kendisine olan borcunun iki katı kadar para istiyor!

Bu konuda anahtar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde…

Erdoğan ne derse o olacak!

Çok büyük aksilik çıkmazsa da Ercan 20 Temmuz’da açılacak…

Şimdi diyorlar ya;

Gösteriş için açılacak, açıldıktan sonra kapanacak diye…

Turanlı’nın o kadar cesareti varsa buyursun açılıştan hemen sonra kapatsın!

Zor geliyor çünkü bu konuda garanti tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak…

Onun tepkisini muhakkak göz önünde bulunduracaktır!

…

Hükümet ortakları Ankara’ya endişeli gitti ancak dönüşte bunun yersiz olduğunu gördü…

Hani istikrar dedik ya!

Dönüşte en çok Başbakan Ünal Üstel’in yüzü gülüyordu…

Çünkü Ankara’ya göre istikrar demek Başbakan Üstel’li bir hükümet demekti!

Üstel büyük bir destek ile geriye döndü, bunu icraatlarına yansıtabilirse ne ala…

Diğer iki ortağa özellikle tembihlediler;

Başbakan Ünal Üstel desteklenecek…

Hükümet arasında sorun yaşanmayacak!

Üstel ne derse onay verilecek…

Ta ki büyük projeler sonuçlanıncaya kadar!

Bu konuda hükümet ortakları arasında uyum sorunu yaşanmaz ama…

Muhalefet ve sivil toplum örgütlerini de bir yerlere yazmak gerek!

…

En çok merak edilen bir başka konu ise kabine değişikliği olasılığı…

Bizim millet yemiyor, içmiyor bunu düşünüyor!

Kabinede kimler gidecek kimler gelecek diye bahis yapanlar bile var…

Artık isimler bile telaffuz edilmeye başladı!

Sanırız bu kesimin meraklı bekleyişleri bir süre daha devam edecek…

Dedik ya Ankara bizimkilerden istikrar bekliyor!

Kabine değişikliği de ne demekmiş?

UBP için için kaynayıp karışırsa hükümet de istikrar mı olur?

Bu da demektir ki yine de şimdilik diyoruz kabine değişikliği yok…

Çünkü böyle bir tartışma alevlenirse kimi koltuğu kapmak ki de kaptırmamak için devlet işlerini unutup birbiriyle kavgaya girişirler!

İstikrar biter, projeler de yine yarım kalır…

Bu arada bugünkü Üstel-Taçoy görüşmesi hayati önem taşıyor!

Taçoy kurultayda aday olmak için kararlı ama bu konuda Ankara’nın pozisyonunu da unutmamak gerek…

…

Doğrusu şunu çok merak ediyoruz;

Ekonomik durum malumunuzdur…

TL’nin erimesinden dolayı insanların alım gücü ve refah düzeyi her geçen gün düşüyor!

Cesaret edip Ankara’da bu konuyu gündeme getirebildiler mi?

Duyduğumuza göre buna cesaret edemediler…

Oysa gelmiş geçmiş tüm hükümetler döneminde hep sormuşuzdur;

Ankara’dan korkmayın, yeter ki kendinizi iyi anlatın diye…

Maaşlara daha zam bile yapılmadan vatandaşın zamlı alacağı bile şimdiden eridi gitti!

Vatandaşın refah düzeyini yükseltemezseniz istikrarı da koruyamazsınız…

Bunu kesinlikle unutmamak gerek!

Hükümetin istikrarı icraatlar için elbette önemlidir ama…

Vatandaşın istikrarı da daha az önemli değil yani!

…

Sahi bizim şu gelmeden giden asgari ücret konusu ne oldu?

Yarın rakam belli olacakmış…

İyi mi kötü mü bilemeyiz ama yüzde 33 artış kesinleşti!

Bu da 15 Bin 700 TL civarı bir şey oluyor…

Bu arada sendika bastırıyor artışın yüzde 40’a çekilmesi için perde gerisinde büyük bir mücadele veriyor, eğer kabul görürse ücret 17 Bin TL’ye çıkacak!

Yeter mi kesinlikle yetmez…

İşte sırf bunun hükümetten istikrar bekliyorsanız öncelikle vatandaşın istikrarını sağlayacaksınız!

Al gülüm ver gülüm meselesi anlayacağınız…

Vermeden almak Allah’a mahsus derler!

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, Ankara ziyareti en fazla sizin için olumlu geçti ve tam destek aldınız, iyi güzel de şimdi de parti içinde kurultay tartışmaları başladı ve önünüze yeni bir takoz var, rakip de hayli güçlü bir isim. Bakalım kendisiyle bu günkü yüz yüze görüşmeniz nasıl sonuçlanacak, parti tabanı bu görüşmeye kilitlendi…

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Sayın Şener ŞENTÜRK, AKSA’nın bölge müdürü olarak Kıb-Tek ödemelerinin yetersizliğinden şikayet ediyorsunuz da zaten tüm alacaklarınız artık devlet borcu sayıldığı için şikayet etmeye hiç gerek yok. Şu anda yapacağınız en iyi iş kamuoyuyla ilişkileri güçlendirmek ve kendinizi iyi anlatmak, gerisi zaten kendiliğinden gelecektir…

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Sayın Ali KAMACIOĞLU, yerel seçimlerde UBP’den bir merkezde belediye başkan adayı olacağınız konuşulmaya başlandı. Eğer doğruysa bugünden itibaren oda başkanlığından istifa edip aktif siyasete soyunabilirsiniz. Sanayi Odasını da lütfen siyasete alet etmeyiniz olur mu?

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Sayın Suphi COŞKUN, 5 yıl önce Afrika gazetesine yapılan saldırıda o dönem başkanı olduğunuz belediyenin de saldırılara karışıp hatta araç tahsis ettiği yönündeki iddiaları yanıtlamak sanki de şart oldu gibi gözüküyor. Bu arada Lefkoşa’ya geldiğiniz de kahveye de bekleriz, arayı uzatmamak gerekir değil mi?

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Sayın Hasan TAÇOY, Ünal bey Ankara’dan hayli güçlü döndüğü için isterseniz başkan adaylığı konusunda kesin konuşmamanız öneriliyor. Bilirsiniz ya geçmişte yaşananlar siyasetteki herkesin kulağına küpe olacak nitelikteydi.

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Sayın Gürsel UZUN, TÜK’te başlatılan yolsuzluk soruşturmasında artık sona yaklaşıldığı ve bir siyasinin de adının geçtiğini duyduk. Karar açıklanınca çok kişinin dudaklarının uçuklayacağı söyleniyor, yakında şenlik var desenize!

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Sayın Ahmet SERDAROĞLU, asgari ücret komisyonunda işçi ve emekçiyi savunan konuşmanız sendikalar cephesinde memnuniyetle karşılandı. Bakalım teklif ettiğiniz yüzde 40’lık artış talebiniz kabul görecek mi yoksa deve kuşu gibi kafalarını toprağın altına mı sokacaklar, artık hep birlikte göreceğiz…

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Sayın Turgay DENİZ, yeni asgari ücret belirleme çalışmalarında her hangi bir açıklamada bulunmamanız özellikle iş çevrelerinde manidar olarak karşılandı. Bu da denektir ki patronlar kulübü işlerinden de hayatlarından da gayet mutlu mesutlar desenize…

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Sayın Necati ÖZSOY, KTSYD başkanlığına seçilmeniz hem spor hem de basın camiasında memnuniyetle karşılandı, tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz. Bu arada artık amatör değil de profesyonel spor yazarı statüsüne geçilmesi için girişimde bulunmanız bekleniyor…

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Sayın Arda GÜNDÜZ, uzun bir aradan sonra Lefkoşa’da yeni mekanınızı açacak olmanız hayranlarınız arasında memnuniyet yarattı. Zira sizi izlemek için uzun yollar kat ediyorlardı şimdi özlemle açılış tarihini bekliyorlar, hayırlı işler, bol müşteriler temenni ederiz…