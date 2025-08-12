Rum Yönetimi eski Başkanı ve DİSİ fahri başkanı Nikos Anastasiadis’in, DİSİ liderliğine bir mektup göndererek "ciddi bir siyasi hataya düştüğü" belirtildi.

Politis gazetesi “Nikos Anastasiadis’ten Siyasi Yakışıksızlık- Namı İçin Liderliği Vurdu” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı ve DİSİ fahri başkanı Nikos Anastasiadis’in DİSİ liderliğine gönderdiği mektupla "siyasi bir hataya düştüğünü" yazdı.

Anastasiadis’in, yaklaşan kritik milletvekilliği seçimleri öncesinde DİSİ’ye vereceği zararı düşünmeksizin, partiyi, "Kıbrıs sorununda Türkiye’nin söylemlerini benimsemekle suçladığını" yazan gazete, Anastasiadis’in, sözde “Maraş Belediyesi’nin anti işgal etkinliğinde, konuşan Andreas Kazamias'ın açıklamalarından "rahatsız olduğunun" görüldüğünü belirtti.

Habere göre Kazamias açıklamasında “Türk uzlaşmazlığından” söz ederken ayrıca Rum tarafına da kapalı Maraş’a geri dönülmemesi konusunda sorumluluk yüklemişti.

Kazamias ayrıca “tereddüt ve korku anları yaşadık, hatta görüşmeler sırasında bile dönüş için bavullarımızı hazırladık” ifadesini kullanarak Crans Montana’ya, o dönemdeki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sorumluluğuna atıfta bulunmuştu.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Kazamias’ın konuşmasına tepki gösterdiğini sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’ya “belediyenin anti işgal etkinliğe bir daha katılmayacağını” söylediğini, Yoannu’nun ise belediyenin görüşlerini ayıran bir açıklama yaptığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rum Başkanlık çevresinin, Anastasiadis’e; DİSİ’nin Kazamias’ın görüşlerine tepki göstermediğini ayrıca Anastasiadis hükümeti döneminde kendilerinin çalışmaları destekledikleri ancak DİSİ’nin ise şu an bunu yapmadığı şeklinde yakınmalarda bulunduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Rum Başkanlığının, DİSİ içerisindeki "yangınlarla" ilgili tartışmayı değiştirmek ve Başkan Hristodulidis’i siyasi açıdan koruma hedefiyle Anastasiadis’i, DİSİ’yi eleştirmeye sürüklediğini yazdı.

Anastasiadis’in Başkanlığın söylemlerinden etkilenerek DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’ya, 4 Ağustos tarihinde gönderdiği mektupta “büyük bir hayal kırıklığıyla Anastasiadis-DİSİ hükümetinin on yıllık icraatlarından uzaklaştığını izliyorum” ifadesini kullandı.