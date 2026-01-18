(Kamalı Haber)- Serhatköy’de meydana gelen “kasti hasar, mülke tecavüz, kanunsuz bıçak taşıma ve sarhoşluk” suçlarından tutuklanan İbrahim Mevlana mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şubede görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17 Ocak 2026 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Serhatköy’de, bir şahsa ait ağılın kilitli durumdaki kapısı önünde bağlı olan köpeğin boğazındaki tasmasını kasten kesip hasara uğratarak köpeği serbest bıraktığını söyledi. Polis, zanlının kapı üzerine çıktığı sırada ağıl sahibi tarafından tespit edilerek aşağı indirilmek istendiği esnada kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı ağıl sahibine gösterip olay yerinden uzaklaştığını kaydetti. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, yapılan alkol testinde ise, 154 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.





Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.