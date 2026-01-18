(Kamalı Haber)- Haspolat Sanayi bölgesinde yapılar kontrolde ülkede kaçak yaşadığı tespit edilerek tutuklanan Pakistanlı Shahzad Shahzad mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Kaptan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2026 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından alınan ihbar üzerine Haspolat Sanayi bölgesinde yapılar kontrolde Pakistan uyruklu zanlının tespit edilerek yapılan muhaceret kontrollerinde 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren 1884 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ihraç edilmesi için yazışmalar yapılacağını ve sivil muhaceretten ifadeler alınacağını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.