Kamalı Haber

Hamitköy’de aldatma mevzusu yüzünden çıkan kavganın ardından tutuklanan M.K, U.D ve O.E mahkemeye çıkarıldı.

Polis olayın detaylarını anlattı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İpek Üzüm olguları aktardı.

Boş arazide kavga çıktı

Polis, 10.06.2026 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa Hamitköy’ de umumi bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş arazi içerisinde U.D’nin eşi M.U. ile buluşup görüştüğü gerekçesiyle O.E ile kavga ettiklerini söyledi.

Karşılıklı darp ve rahatsızlık

Polis her iki zanlının birbirlerinin muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak bir kavgada yer aldıktan sonra makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp rahatsızlık çıkarıp elleri ve kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavr-ı harekette bulunduklarını söyledi.

Araçla çarpıp ağır yaraladığı iddiası

Polis, zanlı M.K’nin ise eski eşi O.E’nin M.U. ile buluştuğu gerekçesiyle E ile U.D kavga ettikleri esnada kullanımında bulundurduğu araç ile kasten ve kanunsuz olarak aracının ön kısmı ile O.E’nin öldürmek kastı ile çarparak göz kemiği orta duvarının kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğratarak katle teşebbüs ettiğini söyledi.

Üç zanlı da tutuklandı

Polis, olayın ardından üç zanlının da tutuklandığını kaydetti.

Soruşturma sürüyor

Polis memuru İpek Üzüm şahadetinde soruşturmanın devam ettiğini, olayı gören 2 tanıktan ifade aldıklarını, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak başka ifadeler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı mahkemede konuştu

Mahkemede söz alan zanlı U.D, “Namusum için kavga ettim. Karımı ve adamı aracın yanında bir birbirlerine sarılırken yakaladım. Karıma vurmadım” dedi.

Mahkemeden bir gün tutukluluk emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.