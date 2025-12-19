Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde çocuklarını istismar ettikleri gerekçesiyle yargılanan 48 yaşındaki baba ile 42 yaşındaki annenin, suçlarını kabul ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Larnaka’daki olayın mart ayında ortaya çıktığını ve zanlıların aleyhine müebbet hapis cezası da öngören 60’tan fazla suçlama getirildiğini yazdı.

Gazete, yargılamanın mart ayında başladığını ve duruşmaların kapalı kapılar ardında gerçekleştirildiğini kaydederken, ebeveynlerin çocuklarını çalıştırdıklarını, psikolojik şiddet uyguladıklarını ve çocuklarını darp ettiklerini kabul ettiklerini belirtti.

Babanın, tüm çocukların biyolojik babası olmadığını ve üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasını da kabul ettiğini yazan gazete, bir sonraki duruşmanın 30 Ocak 2026’da yapılacağını kaydetti.