Rum Meclisi, dün 13,7 milyar euro gider; 12,6 milyar euro gelir öngören 2026 yılı devlet bütçesini onayladı.

Haravgi gazetesi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre DİSİ, DİKO, ELAM, DİPA ve EDEK’in devlet bütçesinin onaylamasına lehte oy verirken AKEL ve Ekologlar Hareketi aleyhte oy verdi.

Alithia gazetesi bütçenin 39 lehte, 19 aleyhte oyla onaylandığını yazdı.

-Grivas ödeneği

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise Rum hükümetinin, DİSİ-DİKO-ELAM iş birliğinde Güney Kıbrıs’ta Strovolo bölgesinde darbeci komandolar için anıt inşa edilmesi konusunu dün meclise taşıdığını yazdı.

Meclisin gündeminin odağında Grivas’ı ilgilendiren ödeneklerin bulunduğunu yazan gazete AKEL’in, her yıl olduğu gibi bu yıl da, Grivas ile ilgili faaliyet, etkinlikler, anıt ve bina inşası ile bakımı , yayın gibi faaliyetlerle ilgili fonların kesilmesi için yasa değişikliği önerdiğini belirtti.

AKEL tarafından sunulan değişiklik önerisinin DİPA ve EDEK tarafından desteklendiğini belirten gazete, değişikliğin; DİSİ-DİKO-ELAM ve bazı milletvekillerinin mevcut ödeneklerin korunması yönünde oy vermesi neticesinde çoğunluğu sağlayamadığı ve geçmediğini yazdı.