Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlık bünyesinden alınarak Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na verilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi (AADYK), ikinci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Afet Müdahale Planı (KAMP) toplantısını bugün yaptı.

Toplantıda, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan hazırlıkların istenilen aşamaya gelememesinden dolayı, 31 Mart tarihinde komitenin yeniden toplanmasına karar verildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Mart’ta yapılan ilk KAMP toplantısında kurum ve kuruluşlara sorumluluk alanlarına ilişkin görev dağılımları yapılmış, 13 Mart’ta ise ilçe kaymakamlıkları başkanlığında ilçe bazlı koordinasyon toplantıları düzenlenmişti.

Lefkoşa’daki Sivil Savunma Teşkilatı merkezinde yapılan ikinci toplantıda, kurum ve kuruluşlara verilen görevler doğrultusunda yürütülen hazırlık çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda, kurumların kendi görev alanları çerçevesinde yürüttüğü hazırlıklar ayrıntılı şekilde ele alınırken, mevcut durum, kapasite düzeyi ve uygulamaya yönelik hazırlık seviyeleri gözden geçirildi. Kurumlar arası koordinasyonun etkinliği, görev dağılımının uygulanabilirliği ve müdahale süreçlerine ilişkin hazırlık düzeyi de kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca, afet ve acil durumlara karşı ülkenin hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların, tüm paydaş kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonu içinde sürdürüleceği vurgulandı.