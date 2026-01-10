Ercan Havalimanı’nda dün akşam KKTC’den çıkış yapmak isterken sırada çantasında 9 mm çapında canlı mermi bulunan M.A.A tutuklandı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında yaşandı.

-Çatalköy’de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Çatalköy’de 28 Ağustos’ta bir otelde müşterinin cüzdanından 2 bin 900 dolar çalınması olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak aranan Ö.A (E-44), dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

-Gazimağusa’da suç işlemeye teşebbüs ve mülke tecavüz

Gazimağusa’da 1 Ocak’ta bir işyerine izinsiz giren kimliği meçhul bir şahsın kadınlar tuvaletinin havalandırma penceresinden cep telefonu ile görüntü almaya çalıştığı belirlendi. Polis soruşturması sonucu E.A (E-23) zanlı olarak tespit edilip tutuklandı.

-Gazimağusa’da sarhoşluk ve rahatsızlık

Gazimağusa Güven Sokak’ta dün gece 213 miligram alkollü içki tesiri altında sırada bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratan B.C (K-21) tutuklandı.

-Ülkede ikamet izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından KKTC genelinde dün yapılan denetimlerde ülkede izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.